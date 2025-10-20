Ambulantes já podem se inscrever para trabalhar no feriado de Finados em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, abrirá nesta quinta-feira (23) as inscrições para comerciantes ambulantes interessados em atuar durante o feriado de Finados, em 2 de novembro.

Os ambulantes poderão vender produtos alimentícios, velas e flores, tradicionalmente procurados nesse período. As inscrições serão feitas presencialmente na sede da Secretaria, localizada na Rua Comendador Alfredo Maffei, nº 3.055, em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 15h30.

O sorteio dos espaços ocorrerá na sexta-feira (24), a partir das 10h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado será divulgado no mesmo dia.

Para participar, o interessado deve estar previamente cadastrado na Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura e possuir inscrição municipal válida. No total, serão oferecidos 14 espaços para barracas, com área de 3 metros por 3 metros, e 5 vagas para food trucks, localizadas no estacionamento do Velório Municipal, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, cada empreendedor poderá atuar em apenas um local. “A legislação municipal determina que a atividade seja exercida pessoalmente pelo cadastrado, o que ajuda a ampliar as oportunidades de trabalho entre os ambulantes da cidade”, destacou.

