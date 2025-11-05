Ambulantes devem se inscrever nesta quinta para atuar na TUSCA 2025

Crédito: Divulgação

Os ambulantes interessados em comercializar produtos durante a edição 2025 da Taça Universitária de São Carlos (TUSCA) devem realizar a inscrição nesta quinta-feira, 6 de novembro, na sede da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura. O atendimento será feito das 9h às 11h e das 14h30 às 16h, no primeiro andar do prédio localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, nº 3.055.

A TUSCA, tradicional evento universitário da cidade, ocorrerá entre os dias 20 e 23 de novembro. Para atuar nas festividades, os comerciantes precisam estar previamente cadastrados na Secretaria, possuir inscrição municipal e licenciamento válido de empresa constituída no município.

Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas: 40 para barracas e foodtrucks na Avenida Faber, nas proximidades da ARENA TUSCA, e outras 20 nas imediações do Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho. O sorteio das vagas será realizado na sexta-feira, 7 de novembro, a partir das 9h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado será divulgado no mesmo dia.

Segundo o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, cada empreendedor poderá atuar em apenas um dos locais. “A legislação que trata da participação dos ambulantes em eventos públicos do município estipula que a atividade deve ser exercida pessoalmente pelo cadastrado. Isso também contribui para que mais ambulantes tenham a oportunidade de trabalho no evento”, afirmou.

Em reunião com representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria de Mobilidade Urbana e o Departamento de Fiscalização, foram definidas medidas para garantir a segurança e a saúde pública durante o evento. Entre elas, está a proibição da venda de bebidas em recipientes de vidro e latas de alumínio, sendo permitida apenas a comercialização em copos plásticos descartáveis. Além disso, ambulantes que pretendem vender bebidas destiladas deverão apresentar nota fiscal dos produtos. “As medidas foram tomadas visando manter a segurança e saúde pública no evento”, reforçou Rodolfo Penela.

