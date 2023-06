SIGA O SCA NO

Ambulantes devem se inscrever até a próxima quinta-feira para participar da festa da Laranja com Açúcar -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SMHDU), informa que os ambulantes que desejam comercializar produtos na Festa da Laranja com Açúcar devem fazer a inscrição na próxima quarta-feira (28/06) e quinta-feira (29/06), na sede da própria SMHDU (Rua Conde do Pinhal, 2190 – Centro). O horário de atendimento para esta finalidade será das 9h às 11h e das 14h30 às 16h.

Conforme definido em reunião preliminar, serão permitidas inscrições para venda de todos os tipos de gêneros alimentícios. O sorteio da posição das barracas será na sexta-feira (30/06), a partir das 9h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado do sorteio será divulgado no mesmo dia.

Para participar do evento, é necessário que o ambulante interessado seja cadastrado na SMHDU, tenha inscrição municipal ativa e licença da Vigilância Sanitária válida. Serão disponibilizados 15 locais, para colocação de barracas com dimensões de 9m² (3m x 3m).

Após reuniões com representantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Departamento de Fiscalização, ficou deliberada a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidro e latas de alumínio, sendo apenas permitida a comercialização em copos plásticos descartáveis. “Essa medida foi tomada visando manter a segurança pública no evento”, garantiu o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela.

