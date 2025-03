Ambulantes de outras cidades sÃ£o retirados de festas de carnaval em locais pÃºblicos

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, divulgou nesta quarta-feira (05/03), o balanço das ações, vistorias e atendimentos realizados na Operação Carnaval.

A operação ocorreu de 01 a 04 de março, com ações acontecendo na região da Praça XV, Parque do Bicão, FESC, clubes e estabelecimentos comerciais.

A operação foi realizada com o apoio da Guarda Municipal e, em algumas ações específicas, também da Polícia Militar, além do acompanhamento pelo Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira, do Ministério Público do Estado de São Paulo.

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura realizou o cadastramento, sorteio de vagas de ambulantes, organização e fiscalização do comércio ambulante. Foi necessária a retirada de dois ambulantes de outras cidades que tentaram trabalhar durante o carnaval em São Carlos. Somente foi autorizado o trabalho de 60 ambulantes que se inscreveram antecipadamente para trabalhar na Praça XV.

Nos estabelecimentos comerciais onde estavam ocorrendo atividades de carnaval foram realizadas vistorias periódicas para verificar o cumprimento dos horários de funcionamento e restrições das autorizações.

"Tanto a PM como a GM intensificaram a presença nos locais com maior concentração de público e nas vias públicas, proporcionando tranquilidade e segurança aos foliões. Não houve o registro de ocorrências graves em locais públicos e particulares de eventos de carnaval”, afirmou o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tiberio Penela.

Confira o resultado da operação Carnaval:

31 estabelecimentos comerciais vistoriados, 6 notificações aplicadas por irregularidades administrativas, 6 locais particulares com atividades de carnaval vistoriados; 1 vistoria em local público, após pedido de festa indeferido; 2 ambulantes de outras cidades retirados; 11 orientações a ambulantes credenciados, nenhum estabelecimento foi interditado.

Leia Também