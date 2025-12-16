Ambulância emprestada quebra na UPA e Bombeiros ficam sem Unidade de Resgate

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (16), mais uma ambulância da Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros apresentou problemas mecânicos na UPA Santa Felícia.Desta vez, a viatura que sofreu a pane havia sido emprestada pelo Corpo de Bombeiros de Araraquara.

A ambulância própria do Corpo de Bombeiros de São Carlos está fora de operação há algum tempo, aguardando conserto. Segundo informações apuradas, não há verba disponível no momento para a manutenção do veículo. Diante dessa situação, a corporação vinha utilizando a Unidade de Resgate cedida por Araraquara, que acabou quebrando dentro da UPA Santa Felícia, sendo necessária a retirada por meio de guincho.

Com o problema mecânico, o Corpo de Bombeiros de São Carlos fica, neste momento, sem nenhuma viatura de Unidade de Resgate em funcionamento. A UR é fundamental para o atendimento de acidentes de trânsito, resgates diversos e, em algumas situações, ocorrências de casos clínicos, além de atuar frequentemente em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe da Unidade de Resgate é formada por três bombeiros militares e é considerada essencial para a resposta a emergências no município e na região. Diariamente, diversas ocorrências são repassadas pelo SAMU ao Corpo de Bombeiros, especialmente em atendimentos mais complexos que exigem suporte especializado.

Leia Também