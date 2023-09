Alunos reclamam de condições da escola estadual Alice Madeira em Santa Eudóxia

Crédito: Whatsapp SCA - 99963-6036

Alunos da Escola Estadual Alice Madeira, localizada em Santa Eudóxia, entraram em contato com o São Carlos Agora para reclamar das condições do prédio que abriga a instituição de ensino. Entre as reclamações, destacam-se a presença de fezes de pombas nos bebedouros e a utilização do espaço por essas aves. Os estudantes também apontaram problemas no banheiro de deficientes, que se encontra inutilizável devido à sujeira causada pelas pombas.

Bebedouros inoperantes

Um dos alunos, que não quis se identificar, do 2º ano da escola, relatou que os bebedouros da instituição estão em condições de insalubridade. Ele descreveu que as fezes das pombas estão presentes nos bebedouros, tornando o local inapropriado para o consumo de água. Além disso, as pombas também utilizam os bebedouros para "tomar banho", o que agrava a situação de insalubridade.

Barulho de pombas

Os estudantes também mencionaram que a presença constante das pombas na escola causa um nível significativo de barulho, o que dificulta a concentração e o acompanhamento das aulas.

Banheiro de Deficientes Inutilizável

Outro problema grave apontado pelos alunos é a condição do banheiro de deficientes, que se encontra inutilizável devido à sujeira causada pelas pombas. Mesmo que não haja alunos com deficiências físicas na escola, a necessidade de manter um ambiente limpo e acessível deve ser considerada.

Posicionamento da Diretoria de Ensino

A Diretoria de Ensino informou que irá realizar uma averiguação dos fatos relatados por meio do Núcleo de Obras e Supervisão de Ensino, visando tomar as providências cabíveis. Além disso, foi mencionado que em 19/09 foi repassada uma parcela do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) Paulista para a manutenção e melhoria das unidades escolares, e as demandas apontadas pelos alunos poderão ser atendidas com esses recursos.

