Alunos do projeto do Centro da Juventude Elaine Viviani visitam o Parque Ecológico

Crédito: Divulgação

Na última terça-feira, 17, o Centro Esportivo Multi Esporte em parceria com o Centro da Juventude Elaine Viviani, proporcionou uma tarde diferenciada para os participantes de seus projetos, promovendo um passeio ao Parque Ecológico “Dr. Antônio Teixeira Vianna”, em uma visita de muitas informações sobre a fauna, flora e também algumas curiosidades sobre alguns animais em extinção.

“Fico muito feliz em ter o apoio do Ceme e da Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Infância e Juventude, que não medem esforços para que eu, ao lado de minha equipe de trabalho proporcione momentos como esses para os nossos alunos. Neste passeio conseguimos trabalhar também a diversidade entre as pessoas que frequentam os projetos da recreação, futebol, judô, karatê, natação entre outros. Crianças a partir de 6 anos interagindo com o nosso grupo de Convivência da Terceira Idade (Melhor Idade) com alunos acima de 50 anos, no qual foi possível criar uma ambiente saudável e com muitas trocas de experiências. Uma tarde sensacional”, afirmou o coordenador Robinson Prado (Robinho).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também