Alunos do IFSP São Carlos são premiados em competições de Matemática

Durante este ano, os alunos do IFSP São Carlos participaram de diferentes competições matemáticas e obtiveram ótimos resultados.

Os alunos do campus participam todos os anos das já tradicionais OBMEP, as Olímpiadas de Matemática das Escolas Públicas, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, sempre com bons resultados, mas, neste ano, por causa das medidas de isolamento, essa competição foi adiada e ainda não tem data para acontecer.

Outras competições ocorreram pelo formato virtual, como a Olimpíada Canguru de Matemática, uma prova anual internacional destinada aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental até os da 3ª série do Ensino Médio, que competem em seus respectivos níveis. Nessa competição, o aluno do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Manutenção de Aeronaves, Lucas Savatim, obteve menção de Honra ao Mérito e os alunos do Ensino Médio Integrado em Informática, Vitória Hilgert Tomasel e José Arthur Marques de Medeiros, obtiveram medalhas de prata.

As OMIF, Olimpíadas de Matemática dos Institutos Federais, também aconteceram de modo virtual e tiveram a participação de 285 campi de diferentes estados do Brasil. Nessa competição, alunos do Ensino Médio Integrado em Informática conquistaram medalhas: Jorge Luiz Franco, de bronze, e José Arthur Marques de Medeiros, de prata.

Parabéns a todos os participantes e, em especial, aos alunos do Instituto Federal de São Carlos que foram premiados e aos professores de Matemática que além de ensinar, despertam o amor por uma área do Conhecimento que é a Exatas.

