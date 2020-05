Alunos do IFSP São Carlos desenvolvem solução para ajudar comerciantes na crise da Covid-19

Crédito: Divulgação

Três alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFSP – São Carlos estão desenvolvendo uma plataforma para tentar ajudar de alguma maneira os comerciantes da cidade de São Carlos. Batizado de ContateMe, o projeto tem como objetivo reduzir as distâncias entre Negócios e Clientes (novos ou antigos) nesta época de pandemia da Covid-19 por meio de duas plataformas: a primeira, que já está online, no portal www.contateme.com.br. Ela permite que comerciantes divulguem seu contato para os clientes. Diferente de outras listas de contato, é informado preferencialmente o WhatsApp e a forma de como a empresa está se comportando na pandemia (atendimento presencial, delivery ou com agendamento). Qualquer empresa nova pode se cadastrar no site e nenhum valor é cobrado.

A segunda plataforma irá contemplar a criação de um aplicativo no qual o cliente poderá agendar atendimento em lojas que prefiram esse tipo de interação. Também será possível entrar em uma fila virtual do estabelecimento, fazendo com que a pessoa só se dirija ao comércio no momento em que for ser atendido. Em ambos os casos é minimizado o contato entre as pessoas e as aglomerações.

A aluna Giovana Pazello Peres está no primeiro semestre do curso e destaca a importância da iniciativa: “Além de poder contribuir de alguma forma com o cenário da pandemia que temos, foi uma ótima oportunidade para aprender coisas novas de maneira bem prática.” Os alunos se motivaram para desenvolver a solução a partir do desafio proposto pelo Agência de Inovação do IFSP e é composta também pelos alunos Lucas Anielo Celoni e Vitor de Lima Pastore . Eles também acreditam que, uma vez que o cliente utilize a plataforma, o comerciante poderá interagir com ele por meio de divulgação de produtos e de serviços pelo WhatsApp, permitindo a fidelização do mesmo.

O link para cadastrar gratuitamente novos estabelecimentos é o www.contateme.com.br/contato/.

É o IFSP São Carlos pensando e trabalhando na superação do Coronavírus. Criando estratégias técnicas e sociais!

