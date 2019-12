Alunos do ensino médio integrado do IFSP conhecem espaços culturais e de ciência

Crédito: Divulgação

Fazendo parte do projeto Ações Universais do IFSP, os alunos do Ensino Médio Integrado do campus São Carlos conheceram vários locais como museus, centros de pesquisa, uma estação de tratamento de esgoto (ETE) e uma estação meteorológica.

Os alunos visitaram em São Carlos a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Em Itirapina a Estação Meteorológica do CRHEA/USP e Laboratório de Ecologia e Ecotoxicologia do CRHEA/USP. Já em São Paulo o Museu Catavento, Instituto Butantan, Museu Afro, Museu de Anatomia Veterinária da USP e MASP

Com estas visitas os alunos conheceram setores importantes da sociedade e do desenvolvimento da ciência e da cultura, ampliando seus conhecimentos e proporcionando uma vivência prática e diferente da qual normalmente eles têm em sala de aula.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também