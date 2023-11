Alunos do EJA concluem a primeira etapa do ensino fundamental

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação realizou na noite desta terça-feira, 28, no auditório do Paço Municipal, a formatura de 26 alunos que concluíram a primeira etapa correspondente aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foi uma cerimônia marcada pela emoção, concretização, superação de obstáculos e de conquista de sonhos que foram interrompidos para os alunos com idade entre 20 e 80 anos.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação Básica que permite ao estudante retomar e concluir os estudos, promovendo, dessa forma, qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho e os meios para uma melhor compreensão de sua condição enquanto cidadão.

A oferta da EJA é feita em etapas, sendo a 1º etapa corresponde aos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º); a 2º etapa equivalente aos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º); e a 3º etapa do Ensino Médio (1º a 3º série).

Segundo a chefe de Seção do Apoio a EJA, Maria Alice Zacarias, essa primeira etapa é uma conquista importante, proporciona aos alunos uma maior autonomia para lidar com as situações da vida, agora não só com o conhecimento, as experiencias vividas, mas com o conhecimento teórico.

Maria Alice lembra, ainda, que as inscrições estão abertas para alfabetização e ensino fundamental da EJA e também do MOVA (Movimento Popular de Alfabetização). Podem participar da EJA jovens e adultos com idade igual ou superior a 15 anos.

Para as inscrições os interessados devem apresentar os documentos pessoais RG, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação na Secretaria de Educação, localizada na Rua Treze de Maio, nº 2.000, ou na sede da Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos - EMEJA Austero Manjerona - na Rua 7 de setembro, nº 1.767, no centro.

Participaram da formatura os secretários de Educação, Roselei Françoso, de Governo, Netto Donato, de Comunicação, Leandro Severo, a vereadora Raquel Auxiliadora, que também é professora do programa, além de diretores e familiares e amigos dos alunos.

