Alunos do Colégio Adventista realizam gincana solidária

O Colégio Adventista de São Carlos realiza nos meses de abril e maio uma gincana solidária, cuja finalidade é ajudar internos dos abrigos de idoso da cidade.

Os alunos da instituição de ensino fazem um trabalho com o intuito de ajudar ao próximo. Já foram arrecadados mais de 4 mil pacotes de bolacha e mais de 300 pacotes de fraldas geriátricas.

De acordo com os organizadores, as metas da gincana solidária prevê mais metas, contando com o empenho dos alunos e suas famílias, no intuito de conseguir atender ainda mais famílias carentes.

A ação social idealizada pelo colégio reúne 1.063 alunos (de 4 a 18 anos) a cada semana. Neste período, trazem os itens arrecadados que serão destinados posteriormente aos abrigos Dona Helena Dornfeld e Cantinho Fraterno Dona Maria Jacintha.

A CAMPANHA

O São Carlos Agora obteve a informação que os itens arrecadados são junto à vizinhança dos alunos, em supermercados e ainda, com os familiares.

Na semana do dia 15 a 19 de maio a campanha irá arrecadar arroz, feijão, óleo, leite e macarrão.

As doações podem ser feitas no Colégio Adventista ou ainda pelo fone 2107-2700.

