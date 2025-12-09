Alunos do CEMEI Maria Lúcia Marrara fazem passeio de trenzinho e recebem lanche do McDonald's

Os alunos da fase 6 do CEMEI Maria Lúcia Marrara, localizado no bairro Santa Felícia, viveram um dia especial às vésperas da formatura da Educação Infantil. Ao todo, 64 crianças percorreram diversos pontos da cidade a bordo do Trenzinho Azul, em um passeio divertido que marcou o encerramento do ciclo escolar.

Durante o trajeto, o grupo fez uma parada mais do que aguardada: o McDonald’s da Avenida São Carlos, onde os pequenos foram recebidos com um combo completo, incluindo lanche, batata frita, sorvete e ainda um brinquedo oferecido pela rede de fast food. A ação levou alegria e encantamento às crianças, muitas delas vivenciando essa experiência pela primeira vez.

A professora Kelly Zani destacou a sensibilidade da iniciativa e agradeceu a parceria.“Agradeço a rede pela parceria, em nome do consultor de operações Wellington Matias Moreira, por ter proporcionado um momento único para as crianças, pois muitas nunca tinham entrado em uma lanchonete do McDonald’s”, afirmou.

Além dos alunos, a equipe do CEMEI que acompanhou o passeio também recebeu o lanche especial, totalizando 71 refeições distribuídas pela rede.

