(16) 99963-6036
terça, 09 de dezembro de 2025
Cidade

Alunos do CEMEI Maria Lúcia Marrara fazem passeio de trenzinho e recebem lanche do McDonald's

09 Dez 2025 - 06h20Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Alunos do CEMEI Maria Lúcia Marrara fazem passeio de trenzinho e recebem lanche do McDonald's -

Os alunos da fase 6 do CEMEI Maria Lúcia Marrara, localizado no bairro Santa Felícia, viveram um dia especial às vésperas da formatura da Educação Infantil. Ao todo, 64 crianças percorreram diversos pontos da cidade a bordo do Trenzinho Azul, em um passeio divertido que marcou o encerramento do ciclo escolar.

Durante o trajeto, o grupo fez uma parada mais do que aguardada: o McDonald’s da Avenida São Carlos, onde os pequenos foram recebidos com um combo completo, incluindo lanche, batata frita, sorvete e ainda um brinquedo oferecido pela rede de fast food. A ação levou alegria e encantamento às crianças, muitas delas vivenciando essa experiência pela primeira vez.

A professora Kelly Zani destacou a sensibilidade da iniciativa e agradeceu a parceria.“Agradeço a rede pela parceria, em nome do consultor de operações Wellington Matias Moreira, por ter proporcionado um momento único para as crianças, pois muitas nunca tinham entrado em uma lanchonete do McDonald’s”, afirmou.

Além dos alunos, a equipe do CEMEI que acompanhou o passeio também recebeu o lanche especial, totalizando 71 refeições distribuídas pela rede.

 

Leia Também

Cabo de telefonia se rompe e interdita trecho da Rua Miguel Petroni
Interditado09h31 - 09 Dez 2025

Cabo de telefonia se rompe e interdita trecho da Rua Miguel Petroni

Natal Solidário recebe R$ 10,6 mil arrecadados pela Área Azul em São Carlos
Cidade22h56 - 08 Dez 2025

Natal Solidário recebe R$ 10,6 mil arrecadados pela Área Azul em São Carlos

Congresso da OAB reúne "nata" de juristas nos dias 11 e 12 de dezembro
Cidade17h51 - 08 Dez 2025

Congresso da OAB reúne "nata" de juristas nos dias 11 e 12 de dezembro

Orlando Silva anuncia emenda de R$ 1 milhão para reforma do Teatro Municipal
Cidade16h46 - 08 Dez 2025

Orlando Silva anuncia emenda de R$ 1 milhão para reforma do Teatro Municipal

Parceria entre Prefeitura e Governo Federal beneficia 150 famílias em assentamento
Cidade15h57 - 08 Dez 2025

Parceria entre Prefeitura e Governo Federal beneficia 150 famílias em assentamento

Últimas Notícias