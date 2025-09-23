(16) 99963-6036
terça, 23 de setembro de 2025
Educação

Alunos do CEMEI atingido por temporal terão aulas no Clube da Electrolux

Secretaria garante continuidade do calendário escolar enquanto telhado da unidade é reconstruído

23 Set 2025 - 10h55Por Da redação
Alunos do CEMEI atingido por temporal terão aulas no Clube da Electrolux - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (SME) anunciou que os 140 alunos de 4 a 6 anos do Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Professor João Jorge Marmorato, na Vila Isabel, terão as aulas retomadas a partir desta quarta-feira (24/09) no Clube da Electrolux, localizado na Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, a poucos metros da unidade escolar.

A medida foi necessária após os fortes ventos que atingiram São Carlos na última segunda-feira (22/09) destruírem parte do telhado do CEMEI. Segundo a SME, toda a equipe está empenhada em assegurar que os estudantes continuem recebendo atendimento de qualidade, sem prejuízo pedagógico. O calendário escolar será mantido integralmente.

O órgão informou ainda que a limpeza da unidade escolar já está em fase final e que, nos próximos dias, será definido o projeto para reconstrução do telhado.

