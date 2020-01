Alunos do Álvaro Guião podem se inscrever em cursos de idiomas

Por Do portal do Governo de São Paulo

Alunos da rede estadual de São Paulo da região Central ainda podem se inscrever para os cursos de idiomas gratuitos nas unidades do Centro de Estudos de Línguas (CEL) (veja lista abaixo). Na região é possível estudar alemão, espanhol, francês, inglês e italiano, porém a oferta dos idiomas varia de acordo com a demanda e disposição de um professor habilitado para ministrar as aulas.

As atividades no CEL serão iniciadas em 3 de fevereiro, mesmo dia da volta das aulas do ensino regular. A data também será o prazo máximo para os alunos efetuarem a matrícula. As aulas acontecem no período de contraturno ou aos sábados, e os cursos são organizados por semestre, exceto o de inglês que é anual.

Para fazer as aulas de inglês é necessário estar cursando o Ensino Médio. Para os demais, basta estar matriculado em uma das turmas a partir do 7º ano do Ensino Fundamental até da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA).

A matrícula deve ser feita presencialmente na unidade escolar que abriga o Centro de Estudos de Línguas. No ato da matrícula deve ser apresentado uma cópia do documento de identidade (RG) e declaração de matrícula com número do Registro de Aluno (RA). Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Sobre o CEL

O Centro de Estudos de Línguas tem como objetivos principais proporcionar ao estudante da rede estadual a oportunidade de aprender gratuitamente uma ou mais línguas estrangeiras, aumentando suas chances de participar de programas de intercâmbio estudantil, feiras de ciências e fóruns internacionais, além de ampliar as possibilidades de inserção no mercado de trabalho formal, por meio da comunicação em línguas estrangeiras em contextos profissionais.

O plano de estudos tem foco na gramática e conversação. O rendimento dos estudantes é avaliado em provas escritas e orais em sala de aula. Além do certificado, o desempenho, carga horária e nível de proficiência são registradas no histórico escolar.

Unidades na região Central de SP

MUNICÍPIO CEL AMERICO BRASILIENSE CEL JTO A EE DINORA MARCONDES GOMES PROFA ARARAQUARA CEL JTO A MARIA ISABEL RODRIGUES ORSO PROFA ARARAQUARA CEL JTO A EE JOAO MANOEL DO AMARAL IBATE CEL JTO A EE EDESIO CASTANHO IBITINGA CEL JTO A EE JOSEPHA MARIA DE OLIVEIRA BERSANO PROFA ITAPOLIS CEL JTO A EE ANTONIO MORAES BARROS DR MATAO CEL JTO A EE HENRIQUE MORATO PROF SAO CARLOS CEL JTO A EE ALVARO GUIAO DOUTOR TAQUARITINGA CEL JTO A EE 9 DE JULHO

