Alunos de São Carlos, Ibaté e Itirapina integram primeira turma do intercâmbio "Prontos pro Mundo"

Três jovens da região de São Carlos, Ibaté e Itirapina foram selecionados para a primeira turma do intercâmbio Prontos pro Mundo 2026, programa da Seduc-SP que leva estudantes da rede estadual para três meses de estudos em países de língua inglesa. - Crédito: divulgação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulgou a lista preliminar com os 500 estudantes da rede estadual classificados para a primeira turma de intercambistas do programa Prontos pro Mundo 2026. Entre os selecionados, três alunos da região de São Carlos – representando os municípios de São Carlos, Ibaté e Itirapina – conquistaram vaga para a experiência internacional.

O programa leva anualmente mil alunos da 1ª série do Ensino Médio da rede estadual para um intercâmbio de três meses em escolas de países de língua inglesa, como Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido. Em 2026, 26 mil estudantes concorreram às 500 primeiras vagas disponibilizadas.

Selecionados da região

São Carlos

Anita Ilhesca Kramer – EE Professor Aduar Kemell Dibo, nota 10

Nicolas Davi Moraes – EE Jesuíno de Arruda, nota 9,27

Jennifer Julies da Silva Borsolla – EE Professor Sebastião de Oliveira Rocha, nota 9,14

Ana Julia Martelli – EE Professor Sebastião de Oliveira Rocha, nota 9,1

Enzo Murari Pinheiro – EE Professor Sebastião de Oliveira Rocha, nota 8,97

Nicoly Gabrieli Trindade Aissa – EE Doutor Álvaro Guião, nota 8,86

Itirapina

Gustavo Gomes da Cunha – EE Joaquim de Toledo Camargo, nota 6,77

Ibaté

Thailon Francisco de Morais Barros – EE Orlando da Costa Telles, nota 8,38

Critérios de seleção

Puderam disputar as vagas estudantes que:

Estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio em 2025;

Participaram do Saresp em 2024, no 9º ano do Ensino Fundamental;

Tiveram frequência mínima de 90% no último ano;

Conquistaram certificado de nível 3 (ou superior) no curso de inglês online oferecido pela Seduc-SP.

A lista de classificados pode ser consultada no portal da Secretaria da Educação e no site oficial do programa. Alunos que desejarem interpor recurso têm até as 16h desta quarta-feira (10) para registrar o pedido pela Secretaria Escolar Digital (SED).

