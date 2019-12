Alunos de projeto social tem manhã de recreação e almoço no Centro da Juventude Elaine Viviani

Crédito: Divulgação

Os alunos do projeto do Centro da Juventude Elaine Viviani, em parceria com o Centro Esportivo Multi Esporte, tiveram na última quinta-feira, 19, um dia recreativo, com muito bate-papo, atividades no campo de futebol, na piscina, escorregador de sabão, entre outros.

Para abrilhantar ainda mais, foi servido um almoço onde as próprias alunas do projeto trabalharam com muito carinho para servir a todos, e o evento contou com a presença do secretário Paulo Wilhelm, do vereador Marquinho Amaral, do chefe de gabinete Giovani do Santos e da Guarda Municipal.

