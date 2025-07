Alunos de escolas municipais se destacam em olimpíada de astronomia e levam mais de 60 medalhas

Crédito: divulgação

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) contou com a participação bem-sucedida dos alunos da Rede Municipal de Ensino de São Carlos, que conquistaram 63 medalhas: 15 de ouro, 14 de prata e 34 de bronze. O resultado é fruto de um trabalho conjunto entre estudantes, professores, gestores escolares e a equipe da Secretaria Municipal de Educação.

Dentre as unidades escolares participantes, cinco se destacaram em número de premiações: EMEB’s Dalila Galli (15 medalhas), Dr. Alcyr Affonso Leopoldino (14), Angelina Dagnone de Melo (12), Afonso Fioca Vitali (9) e Carmine Botta (6). Os alunos das EMEB’s Arthur Natalino Deriggi (3 medalhas), Antônio Stella Moruzzi (3) e Maria Ermantina Tarpani (1) completam a lista de premiação.

O secretário de Educação, Lucas Leão, reforçou a importância da colaboração das equipes pedagógicas e o esforço dos estudantes. “Essas medalhas representam o esforço dos nossos estudantes, o compromisso dos diretores e a atuação dos profissionais da Educação que tornam esse resultado possível”. Segundo ele, ações como a participação na OBA ampliam as oportunidades de aprendizagem e fortalecem o ensino das ciências.

O prefeito Netto Donato também comentou a importância do resultado. “Recebo essa notícia com muita alegria. A Olimpíada Brasileira de Astronomia é um caminho importante para despertar o interesse científico das crianças. E São Carlos, como Capital Nacional da Tecnologia, tem todas as condições para incentivar esse tipo de iniciativa”.

A OBA é promovida em âmbito nacional e é realizada em fase única, aplicada dentro das próprias escolas. A prova é composta por 10 questões, com sete voltadas à astronomia e três à astronáutica, e divide-se em quatro níveis, conforme a série dos participantes. A edição de 2025 ocorreu em 16 de maio.

A participação na OBA também pode gerar benefícios para os estudantes em longo prazo. Algumas universidades públicas oferecem vagas específicas para medalhistas em olimpíadas científicas, sem necessidade de vestibular ou Enem. Além disso, eventos como esse reforçam o compromisso da Rede Municipal com a formação acadêmica e com o estímulo ao pensamento científico desde os primeiros anos escolares.

