Alunos de escolas municipais e instituições vivenciam experiência inclusiva na Fazendinha do Top Ranch

Na manhã desta sexta-feira (1º), crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) Olívia Carvalho e Regina Aparecida Lima Melchiades, além de alunos das instituições Acorde e APAE, participaram de uma visita especial à Fazendinha do Centro Municipal de Atividades Equestres Vereador Paraná, em São Carlos.

A ação foi promovida pela Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, de Educação e de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, como parte da programação do 4º Top Ranch. O objetivo da atividade foi proporcionar uma vivência lúdica e inclusiva em ambiente rural, promovendo o contato com animais de pequeno porte, como pôneis, mini vacas, coelhos, carneiros e cabras.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Paraná Filho, destacou o impacto positivo da experiência. “É uma oportunidade para as crianças saírem do ambiente escolar e vivenciarem o contato direto com os animais. Isso faz muito bem para elas, além de conhecerem o evento e as provas do Top Ranch”, comentou.

Além do aspecto pedagógico e inclusivo, o evento também possui caráter social. No domingo (3), mais de mil almoços serão vendidos com renda revertida ao Projeto CorAção, com expectativa de arrecadação em torno de R$ 35 mil. Instituições assistenciais cadastradas no município também participam da programação, com barracas de produtos para angariar recursos.

Rafael Almeida, secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, reforçou o compromisso da administração municipal com a acessibilidade. “Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas com deficiência possam acessar os espaços e eventos da cidade. Essa parceria com o Top Ranch é um exemplo de inclusão concreta em ambiente rural”, afirmou.

A iniciativa foi elogiada pelas instituições participantes. Cleonice Lavandoski Amato, gerente executiva do Instituto Acorde, ressaltou a importância da experiência. “Eles estão muito empolgados. É uma vivência que normalmente não têm, e somos gratos à Prefeitura por essa oportunidade”, disse.

Kassiana Keppe Barcelli, coordenadora pedagógica da APAE, também celebrou o momento. “Essas atividades reforçam a inclusão, o aprendizado lúdico e o contato com a natureza. Além disso, favorecem a socialização e a quebra da rotina escolar”, concluiu.

