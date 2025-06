Alunos de Engenharia Aeronáutica do IFSP São Carlos realizam melhorias para comunidade são carlense

Na APAE:

Demonstrando que a engenharia pode ser uma poderosa ferramenta de inclusão, este grupo desenvolveu e implementou um sistema de emergência para pessoas com mobilidade reduzida na APAE de São Carlos. Após visitas para entender a demanda, a equipe instalou um sistema de botão de pânico com alertas sonoros e visuais, de fácil acesso e operação. O impacto social é direto: aumento da segurança e da tranquilidade para os usuários e cuidadores da instituição, fortalecendo o compromisso da universidade com a comunidade.

Na E.E. Prof. Luiz Viviani Filho:

Para resolver um problema prático da E.E. Prof. Luiz Viviani Filho – a manutenção da horta escolar durante as férias –, este grupo projetou e implementou um sistema de irrigação automatizado. Após avaliar as condições e recursos, a equipe optou por uma solução robusta e de fácil manutenção, que aciona a irrigação com base na umidade do solo. O projeto não só garante a sobrevivência da horta, promovendo a segurança alimentar e a educação ambiental, como também serve de exemplo prático de aplicação da tecnologia para a sustentabilidade.