Alunos de educação infantil cultivam horta e conhecem sustentabilidade da Eco Vila Tibá

Visita a Eco Vila Tibá foi complementar a necessidade das crianças conhecerem hortas maiores - Crédito: Divulgação

Com o objetivo de conhecer o manejo da terra, a produção, ambiente e o desenvolvimento de cultivos agroflorestal e permacultura que garantem sustentabilidade a toda uma comunidade, um grupo de 20 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Deputado Lauro Monteiro da Cruz visitou nesta terça-feira, 13, a Associação Eco Vila Tibá, localizada na área rural de São Carlos, no km 141,5 da rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215).

A aula diferente, em período complementar, foi agendada para a turma da fase 6, período integral, para ampliar o conhecimento do desenvolvimento do Projeto Horta: Sensibilidade e Conscientização na Educação Infantil, realizado pela coordenação do CEMEI.

Pedro Top, professor de Educação Infantil do CEMEI Deputado Lauro Monteiro da Cruz, explicou que o objetivo é trazer a conscientização e sensibilidade para com o meio ambiente, especificamente na questão alimentar. “As crianças sempre questionam de onde vem a comida, como ela é conquistada, e expliquei que não é só do supermercado, do sacolão ou da feira, percebermos atualmente a falta de hortas, de momentos onde as crianças conhecem o processo de plantio e produção dos alimentos”, lembrou Pedro Top.

No Cemei Deputado Lauro Monteiro da Cruz foi implantada uma pequena horta, visando gerar todo esse conhecimento para as crianças. A horta é cuidada pelos próprios alunos que acompanharam o plantio da muda, a germinação da semente, o que fazer para cuidar dessa planta e depois como consumir. “Alguns alimentos foram escolhidos pelas próprias crianças e outros sugeridos por mim porque eu acreditei ser interessante para eles acompanharem. Então nós plantamos flores, hortaliças e sementes de abobrinha e abóbora moranga com a justificativa que a moranga poderia dar frutos para utilização no halloween, um artefato que as crianças gostaram bastante”, destacou o professor.

O secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, explica que a visita a Eco Vila faz parte das atividades desenvolvidas pelo Projeto “São Carlos de Braços Abertos” que desenvolve atividades práticas em diversos locais com representação multidisciplinar para o aprendizado dos alunos são-carlenses, que visitam prédios públicos e privados com significado histórico, agrícola, científico, industrial, educacional e cultural no município. “Quero cumprimentar a direção do Cemei deputado Lauro Monteiro pelo desenvolvimento do projeto com os alunos, a Eco Vila por receber as nossas crianças e ao professor pelo desenvolvimento da cultura ambiental, agregando conhecimento e aprendizado por toda uma vida”, disse.

A educação ambiental tem sequência com os alunos aprendendo realizar os cuidados como limpar e regar a horta todos os dias. Os alunos inclusive explicam para os outros menores a razão da horta, o que foi plantado, como pode ser consumido, um conhecimento que passa de um aluno para o outro, expandindo a sensibilidade para toda a escola. A visita a Eco Vila Tibá foi complementar a necessidade das crianças conhecerem hortas maiores.

“Durante o passeio ao Tibá as crianças puderam ampliar o conhecimento macro, ter contato com a produção das hortas que geram sustentabilidade da comunidade local. Os alunos receberam as informações sobre o que eles produzem, como funciona, podendo ampliar o conhecimento de possibilidades para a nossa horta da escola até a próxima etapa que será o consumo. Hoje os alunos já conhecem o manjericão, hortelã, boldo, as plantinhas que dá para fazer chá ou usar em alimentos e tudo será desenvolvido ao longo do ano”, finalizou o professor.

ECO VILA TIBÁ

Oferece visitas guiadas, cursos e vivências sobre permacultura e um programa de educação ambiental para a sustentabilidade voltado para alunos do fundamental I e II.

A Associação foi fundada por estudantes em 2006 que decidiram morar em um sítio ao invés de morar em uma república, e que hoje se tornou 25 hectares de cultivo sustentável e permanente.

Na Eco Vila as famílias possuem a liberdade de construir suas casas como quiserem, respeitando a ecoeficiência, com planos de convivência baseados nos princípios sustentáveis da Vila.

Quem acompanhou o projeto foi a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Alice Meirelles Mucheroni.

Leia Também