Alunos das escolas municipais vão receber caixas de bombons da prefeitura para comemorar o Natal

A Prefeitura de São Carlos vai distribuir aos alunos da rede municipal de ensino, a partir desta quinta-feira (10/12), 20 mil caixas de bombons. Os produtos foram adquiridos e deveriam ter sido entregues na Páscoa, porém em virtude da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais foram suspensas e a entrega não foi realizada.

O chocolate foi adquirido pela Prefeitura de São Carlos por meio do Processo Licitatório nº 3.016/2020 – Pregão Eletrônico nº 015/2020, do tipo menor preço por lote. Além das 20 mil caixas de bombons, a Prefeitura também adquiriu 220 caixas de bombons especiais às crianças com restrição alimentar, intolerantes à lactose, à proteína do leite e aos diabéticos. “Na verdade, nem retiramos esses chocolates, da empresa vencedora da licitação, justamente para não ficar muito tempo armazenado, portanto somente agora a empresa está entregando os produtos. A marca vencedora foi a Garoto”, explica Caio Solci, secretário de Agricultura e Abastecimento.

“Era para comemorar a Páscoa, como não foi possível, agora vamos entregar como uma lembrança de Natal, porém com todos os protocolos sanitários exigidos. Os pais vão poder retirar nas escolas as caixas de bombons, cada uma está organizando a sua entrega e todos sendo avisados e os horários agendados”, afirma a secretária de Educação, Cilmara Seneme Ruy.

No total o município investiu R$ 164.778,00, sendo R$ 160 mil referentes as 20 mil caixas e R$ 4.778,00 aos bombons especiais. Cada caixa de bombom com aproximadamente 300g e cerca de 10 sabores diferentes custou R$ 8,00 cada. Os especiais custaram entre R$ 21,00 e R$ 24,00.

