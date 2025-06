Alunos da USP visitam usina de reciclagem da Prohab e destacam práticas de sustentabilidade

Durante a atividade, os alunos puderam conhecer de forma prática todas as etapas do processo de reaproveitamento dos resíduos provenientes da construção civil. O grupo acompanhou o percurso que vai desde o recebimento e separação dos materiais até a britagem e transformação em produtos reciclados como bica corrida, areia e pedras. Esses insumos são utilizados em obras públicas do município, promovendo economia de recursos e sustentabilidade.

Na segunda parte da visita, na FAC, os participantes observaram a fabricação de blocos, guias, pisos intertravados e outros elementos utilizados na infraestrutura urbana. “Um dos aspectos mais valorizados pelos alunos foi o componente social da iniciativa: a fábrica conta com mão de obra formada por reeducandos do sistema prisional, numa parceria com a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP) e a Penitenciária de Itirapina. O projeto contribui para a ressocialização por meio do trabalho e da capacitação profissional”, disse o diretor-presidente da PROHAB, Marquinho Amaral.

A experiência reforçou os conteúdos discutidos em sala de aula, ao mesmo tempo em que proporcionou aos estudantes uma vivência concreta das práticas de gestão de resíduos sólidos, economia circular e responsabilidade socioambiental.

Estudantes de pós-graduação e doutorado da disciplina de Gestão de Resíduos Sólidos, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), participaram recentemente de uma visita técnica à Usina de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (URE) e à Fábrica de Artefatos de Cimento (FAC), ambas administradas pela PROHAB São Carlos.