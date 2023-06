Alunos da USP São Carlos conquistam prêmio com aplicativo que estimula aprendizado de línguas de sinais

Estudantes também ganharam uma bolsa de 50% para estudar dois módulos de alemão no Goethe-Institut, em São Paulo - Crédito: Ricson Onodera

Conectar a comunidade surda, criando um aplicativo para facilitar o aprendizado e o ensino das diferentes línguas de sinais usadas em cada parte do mundo. Com essa proposta, um grupo formado por cinco estudantes da USP e um da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) venceu a segunda edição do German-Brazilian EdTech Hackathon 2023, um desafio destinado a resolver problemas educacionais por meio da tecnologia.

A ideia do aplicativo é facilitar a interação por chat e vídeo entre pessoas de diferentes países para romper barreiras de acessibilidade e possibilitar oportunidades de intercâmbio à comunidade surda. Hoje, alguém que depende da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para se comunicar e deseja estudar na Alemanha, por exemplo, terá que aprender a usar a Língua Gestual Alemã (DGS) para poder se comunicar por lá. Mas a maioria dos materiais didáticos sobre DGS estão disponíveis somente em alemão. Ou seja, a pessoa precisaria aprender alemão para só depois conseguir acessar esses materiais e, então, aprender DSG. A barreira se repete nos demais países do mundo, já que existe um amplo leque de línguas gestuais nacionais, tais como a inglesa (BSL), a americana (ASL), a francesa (LSF), a espanhola (LSE), a finlandesa e japonesa (JSL), a portuguesa (LGP), a russa (RSL), entre tantas outras.

“Não encontramos sequer um exemplo de estudante surdo brasileiro que fez intercâmbio no exterior após 30 entrevistas com esse público”, explica Pedro Kenzo, membro da equipe vencedora. Aluno do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, Pedro cursa Ciências de Computação, tal como outros dois colegas do time, Pedro Augusto Ribeiro Gomes e Melissa Motoki.

Durante o Hackathon, eles conheceram mais três estudantes e formaram a equipe que criou a proposta do aplicativo SignLink: Jonathan Batista, que faz Informática Biomédica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP); Thiago Henrique, que cursa Economia na Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto (FEARP-USP); e Caio Costa Quintana, estudante de Design da UFJF.

Munidos de uma diversidade de habilidades, o time conseguiu, em tempo recorde, estruturar a proposta, realizar uma pesquisa com a comunidade surda e apresentar a solução durante os três dias do Hackathon, que aconteceu de 25 a 27 de maio no Goethe-Institut, em São Paulo. Resultado: “Fomos convidados por três universidades alemãs para apresentarmos nosso projeto em seus hubs de inovação, com a possibilidade de concretizar o SignLink com apoio dessas instituições, que estão entre as mais inovadoras da Europa”, revela Pedro Augusto. “Além disso, ganhamos um prêmio de dois mil euros para nos ajudar com os custos da viagem. Porém, esse valor está muito aquém do que é necessário para que possamos ir à Alemanha”, completa o estudante do ICMC.

BUSCANDO RECURSOS

A equipe criou uma campanha de financiamento coletivo (crowdfunding) e também vai submeter o projeto a programas de fomento para viabilizar a apresentação da proposta em três universidades alemãs: Freie Universität Berlin (FU-Berlim), Technical University of Munich(TUM), e Westfälische Wilhelms-Universität-Münster(WWU). Quem desejar contribuir com a campanha basta acessar este link: www.vakinha.com.br/3792389.

O grupo ressalta, ainda, que gostaria de contar com a colaboração de especialistas em línguas de sinais e também receber a colaboração da comunidade surda, que pode ajudar compartilhando informações sobre suas vivências por meio deste formulário: https://forms.gle/4xDHHo1kp1hAkXMQ9.

Para conhecer mais detalhes sobre a iniciativa, assista ao vídeo disponibilizado no canal do ICMC no Youtube: https://youtu.be/yZV22mJ_3b0. No vídeo, os alunos do Instituto compartilham os aprendizados obtidos durante o Hackathon, explicam como surgiu a ideia do tema, como fizeram a pesquisa inicial com a comunidade surda e também falam sobre o funcionamento do aplicativo e como esperam colocá-lo em funcionamento em um futuro próximo.

Leia Também