Alunos da USP podem se inscrever até domingo em ação para apresentar campus a jovens de escolas públicas

Se você é aluno de graduação da USP, em São Carlos, e quer se engajar em uma experiência transformadora de extensão universitária, esta é a sua chance. As inscrições para o projeto USP Imersão – Behring Tech, coordenado pela professora Kalinka Castelo Branco, vice-diretora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) estão abertas e vão até este domingo, dia 13 de julho.

São oferecidas 30 vagas para a atividade, que apresentará o campus a estudantes do ensino médio de escolas públicas da cidade entre os dias 19 e 26 de julho. Para se inscrever, basta ser graduando da USP São Carlos e acessar o Sistema JupiterWeb, e manifestar interesse em participar da atividade extensionista USP Imersão – Behring Tech. Quem for selecionado e realizar a atividade agregará 90 horas de extensão ao currículo.

Durante esse período, os alunos da USP atuarão em diversas frentes, desempenhando um papel essencial na realização de palestras, visitas técnicas, rodas de conversa e na realização de um Hackathon, uma maratona de desenvolvimento tecnológico em equipe que vai marcar o encerramento das atividades.

Além disso, os voluntários também auxiliarão na logística e no acompanhamento das atividades diárias, como o preparo dos ambientes do Hackathon, aplicação de formulários de avaliação, recepção de palestrantes, e orientação aos alunos visitantes. As atividades englobam tanto ações dentro do ICMC quanto em visitas externas, como ao ParqTec, à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), ao Observatório da USP e ao Museu da Computação Odelar Leite Linhares. No sábado, dia 19, os grupos de extensão da USP também terão um momento especial para apresentar aos visitantes seus projetos e ações, demonstrando a riqueza e a diversidade do ecossistema universitário de São Carlos.



