Alunos da rede municipal de ensino são treinados para identificar AVC

Em média, a Santa Casa de São Carlos atende a um caso de Acidente Vascular Cerebral (AVC) por dia. Pensando em ampliar a conscientização das pessoas sobre a importância do socorro o quanto mais rápido possível, os alunos do 3º ano do ensino fundamental da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) “Afonso Fioca Vitali”, o CAIC do Cidade Aracy, participaram do programa internacional Fast Heroes, voltado para crianças de 5 a 10 anos. O projeto faz parte da Iniciativa Angels, que busca ensinar, de forma lúdica e interativa, os três principais sinais de AVC e associá-los ao telefone de emergência do SAMU, o 192.

Representando o prefeito Netto Donato, o vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, participou do encerramento das atividades de treinamento, que contou com a participação dos alunos e professores da escola, de médicos da Santa Casa e de residentes do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Além do CAIC, o programa foi aplicado na EMEB Arthur Natalino Derigge, alcançando mais de 400 estudantes do terceiro ano do ensino fundamental. Durante cinco semanas, os alunos foram orientados pelos profissionais que os ajudaram a reconhecer os sintomas de um AVC e a compreender a importância da ação rápida em casos de emergência. Além disso, os professores e famílias terão papel essencial na disseminação do conhecimento.

“Essa é uma maneira lúdica de mostrar para essas crianças como de fato ocorre o atendimento. É importante trabalhar com as crianças, pois elas têm a capacidade de absorver e espalhar essas informações com muita facilidade”, disse Karla Leal Trevisan, uma das coordenadoras do projeto Iniciativa Angels.

O projeto Cidade Angels tem como objetivo estabelecer um protocolo eficiente de atendimento a pacientes com AVC em todos os níveis de atenção, desde o resgate pelo SAMU até a reabilitação hospitalar. Ao unir educação e atendimento médico, São Carlos busca se tornar referência na prevenção e no tratamento da doença, garantindo um atendimento ágil e eficaz à população.

O estudante do segundo ano de medicina da UFSCar, Ian Campos, aprovou essa experiência com as crianças. “Foi uma experiência nova para a gente. Nós tivemos essa experiência de ensinar às crianças e o resultado, na minha opinião, foi muito positivo”.

O diretor da Santa Casa, Flávio Guimarães, destacou que o tempo de socorro é fundamental para se evitar sequelas. “Quanto menor o tempo de socorro, o paciente terá menos sequelas. Para que o atendimento tenha sucesso, o tempo é fundamental para uma intervenção mais precoce, diminuindo aí as sequelas”.

O médico neurologista da Santa Casa, Daniel Beltrame, disse que o reconhecimento do AVC, muitas vezes, começa no contato familiar. “O reconhecimento do AVC não começa com o médico, com o pessoal do SAMU, mas com o pessoal de casa. Como os médicos dizem: ‘tempo é cérebro, portanto quanto antes o socorro, o paciente terá menos sequelas neurológicas”.

O vice-prefeito e secretário de Educação, Roselei Françoso, destacou que a Rede Municipal de Educação está aberta para o diálogo e as orientações sobre saúde. “Eu agradeço à Santa Casa e à comunidade escolar por esta oportunidade. O que a gente percebeu que as crianças assimilaram bem esse conhecimento, que será levado para casa, o que certamente ajudará na preservação de muitas vidas.