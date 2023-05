Alunos da “Conde do Pinhal” desenvolvem neurónio artificial com base em IA

Crédito: Divulgação

Um projeto conjunto realizado pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) e Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP), denominado “Ciência do Cotidiano na Construção da Cidadania”, tem sido um destaque desde há algum tempo nas escolas públicas da cidade de São Carlos.

Nos dois últimos semestres o projeto tem sido realizado na EE Conde do Pinhal, em estreita parceria com o docente deste estabelecimento de ensino, o professor Rogério Vargas, com a introdução do tema “O uso da Inteligência Artificial na elaboração de projetos e robótica”, um tema extremamente atual.

Com base nesse projeto, desde o ano passado que os alunos da EE Conde do Pinhal têm aprendido elementos básicos de Inteligência Artificial (IA), como, por exemplo, na construção de um neurónio artificial, projeto que os jovens alunos têm desenvolvido em sala de aula.

“Parece bastante complexo, mas quando tem um passo-a-passo que ensina você a ultrapassar os problemas, isso fica desmistificado e os alunos conseguem chegar ao fim e entenderem o que existe por trás da ciência na construção desses elementos”, pontua o professor Herbert João Alexandre (IFSC/USP), coordenador do projeto.

Nesta terça-feira, 2, a EE Conde do Pinhal recebeu a visita do diretor do IFSC/USP, professor Osvaldo Novais de Oliveira Junior, que, na circunstância, promoveu uma palestra com os jovens participantes dessa disciplina eletiva que aborda o tema.

Na sexta-feira, 5, esses mesmos jovens alunos deslocam-se ao IFSC/USP para, a partir das 10h30, participarem de um colóquio sobre IA e ChatGPT para alunos de graduação, e que será ministrado pelo mesmo docente.

No final deste semestre os alunos irão ter a designada “culminância”, que integrará uma feira de ciência que acontecerá na EE Conde do Pinhal, e onde apresentarão o projeto desenvolvido, usando Inteligência Artificial para a construção do neurónio artificial acima mencionado.

Além dos professores Rogério Vargas e de Herbert Alexandre João, colaboraram também neste projeto João Victort Pilla, aluno bolsista do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas do IFSC/USP, e João Navarro (EESC/USP), responsável pelo Programa PUB - Programa Unificado de Bolsas (Pró-Reitoria de Graduação - USP). (Rui Sintra - Jornalismo Científico)

