Alunos da CEMEI Lauro Monteiro visitam fábrica de chocolates Tiquinho e vivem manhã especial

Crédito: divulgação

Na manhã desta segunda-feira (16) os alunos da fase 6 da CEMEI Lauro Monteiro, de São Carlos, viveram uma experiência especial durante uma visita à Fábrica de Doces Tiquinho, às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310).

A atividade proporcionou às crianças a oportunidade de conhecer de perto como os chocolates são produzidos, descobrir curiosidades sobre o processo de fabricação e observar todo o cuidado envolvido na produção de cada doce. A visita despertou a curiosidade da turminha e transformou a manhã em um momento de aprendizado, diversão e muitos sorrisos.

Durante o passeio, os alunos puderam acompanhar parte do funcionamento da produção e aprender, de forma lúdica, sobre o universo do chocolate algo que encantou a todos, ainda mais neste período que antecede a Páscoa.

A iniciativa da visita surgiu a partir da mobilização de pais de alunos, que buscaram proporcionar às crianças uma experiência diferente e educativa. A partir dessa articulação, a escola organizou a participação dos estudantes e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio do vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, que disponibilizou o transporte para levar as crianças até o local, com colaboração do vereador Gustavo Pozzi na intermediação para viabilizar a atividade.

Os organizadores também agradeceram à Fábrica de Doces Tiquinho por disponibilizar tempo e estrutura para receber os alunos, além da direção da CEMEI Lauro Monteiro e dos pais das crianças pela confiança e apoio, e de todos os envolvidos que contribuíram para que a visita pudesse acontecer, proporcionando uma manhã de aprendizado, alegria e muito chocolate em clima de Páscoa.



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