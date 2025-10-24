Aluno da USP São Carlos vence prêmio nacional com estudo sobre atenção domiciliar

Marcus Vinicius e a professora Maristela Oliveira dos Santos durante a cerimônia de premiação, realizada em Gramado (RS - Crédito: arquivo pessoal

O aluno de Engenharia de Computação da USP São Carlos, Marcus Vinicius Silva, conquistou o primeiro lugar na categoria Iniciação Científica do 57º Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO), realizado entre 5 e 9 de outubro, em Gramado (RS). O reconhecimento veio pelo desenvolvimento de um estudo inovador sobre otimização de rotas e horários no atendimento domiciliar de pacientes, um tema cada vez mais relevante diante do envelhecimento populacional e da ampliação de serviços de saúde em casa.

Orientado pela professora Maristela Oliveira dos Santos, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), e com a colaboração da doutoranda Shayane da Silva Carvalho, o trabalho intitulado “Estudo Comparativo entre um Modelo Matemático e os Métodos Heurísticos BRKGA, RKO e Clustering-BRKGA para o Problema de Atenção Domiciliar” analisou diferentes abordagens computacionais para tornar o planejamento das visitas de profissionais de saúde mais eficiente, reduzindo custos e tempo de deslocamento sem comprometer a qualidade do atendimento.

Entre as técnicas aplicadas, Marcus utilizou algoritmos genéticos e métodos de agrupamento, destacando que o Clustering-BRKGA, proposto em seu estudo, apresentou os melhores resultados para instâncias mais complexas. “Foram meses de muito estudo, testes e ajustes. Ver o trabalho reconhecido foi muito gratificante. O notebook que recebi como prêmio representa o esforço coletivo de todos os envolvidos”, afirmou o estudante.

A participação de Marcus no simpósio foi viabilizada pela Comissão de Graduação do ICMC e pela Comissão Gestora Administrativa do Curso de Engenharia de Computação, oferecido em parceria com a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). O prêmio, concedido pela Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (Sobrapo), reconhece os melhores projetos de iniciação científica do país pela qualidade, originalidade e relevância prática das pesquisas.

