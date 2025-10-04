Aluno da USP cria ferramenta que organiza disciplinas e facilita o planejamento acadêmico

Simulação realizada no RoadUSP com as disciplinas do curso Ciência de Dados mostra como visualizar as dependências entre matérias (Crédito da imagem: Reprodução/Site RoadUSP) -

Organizar a matrícula pode ser um verdadeiro quebra-cabeça para qualquer estudante. Visualizar quais disciplinas exigem pré-requisitos, planejar os semestres e entender o caminho até a conclusão do curso são tarefas que exigem tempo e atenção. Pensando em facilitar esse processo, o aluno Augusto Ildefonso, do quarto semestre de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, desenvolveu o RoadUSP, uma plataforma que permite visualizar de forma gráfica as relações entre as disciplinas.

O sistema é bastante intuitivo. Ao acessá-lo, o estudante escolhe a unidade da USP e o curso em que está matriculado. Em seguida, é gerado um mapa visual que mostra todas as disciplinas e suas conexões. As setas indicam as dependências e as cores diferenciam se as matérias são obrigatórias, eletivas ou optativas.

“O foco do projeto é justamente a visualização”, destaca Augusto. “Quis deixá-la o mais simples possível, para que qualquer aluno consiga entender rapidamente como as matérias estão conectadas e assim consiga planejar melhor sua trajetória”, completa.

Como o Road USP nasceu? – A ideia surgiu no final do semestre passado, quando Augusto montava sua grade curricular e precisava analisar tanto as disciplinas que desejava cursar, que exigiam requisitos prévios, quanto as que já estava cursando, para verificar se o semestre seguinte dependeria delas. “Eu tive certa dificuldade em visualizar essas relações, pois o método tradicional exigiu que ficasse subindo e descendo no site para conferir os requisitos”, lembra.

Na época, ele cursava a disciplina de Grafos, e a lógica dessa área deu o insight para a solução, ou seja, usar representações gráficas como forma de mapear os vínculos entre matérias. Para estruturar os dados, Augusto desenvolveu um scraper capaz de extrair informações diretamente do Sistema Júpiter.

No desenvolvimento da plataforma, ele conta que utilizou React para o front-end, uma tecnologia que trouxe a interatividade à plataforma, aliado à biblioteca D3, para montar os gráficos. Já no back-end, empregou Python com o framework Flask, que permite estruturar o servidor da aplicação. Para coletar os dados diretamente do Sistema Jupiter, usou as bibliotecas Beautiful Soup e Selenium, ferramentas que automatizam a extração de informações de páginas da web. “Lidar com cursos que possuem muitas disciplinas interligadas exigiu soluções criativas para manter a visualização clara”, afirma.

Do ponto de vista pessoal, o RoadUSP marcou a primeira experiência de Augusto com uma ferramenta aberta ao público. “Foi muito gratificante receber feedbacks de colegas, sugestões de melhorias e perceber que o site realmente está ajudando na organização das grades”, comemora.

O código foi disponibilizado em formato aberto, permitindo que outros estudantes possam contribuir para o aprimoramento da plataforma. “Se alguém quiser implementar uma funcionalidade, pode usar o código e até acrescentar no currículo essa participação em um projeto colaborativo”, destaca.

Mais do que apoiar no momento da matrícula, a ferramenta também pode ajudar no planejamento acadêmico a longo prazo. “No ICMC, por exemplo, temos certificados de estudos especiais em áreas como engenharia de software e ciência de dados. O RoadUSP ajuda a enxergar quais caminhos seguir para conquistar essas certificações”, explica o aluno

Leia Também