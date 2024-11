Redação da escola Luiz Augusto de Oliveira fica em 2º lugar em concurso estadual

Escola Luiz Augusto de Oliveira - Crédito: divulgação

O Governo de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (22), os vencedores do concurso de redação sobre mudanças climáticas. Uma redação do fundamental 1 da escola estadual Luiz Augusto de Oliveira de São Carlos ficou em segundo lugar. Confira o resultado no final desta notícia.



O concurso “Adapta Escola SP: Mudanças Climáticas e as Ações das Comunidades Escolares do Estado de São Paulo” foi promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) e pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc). Um total de 27 jovens, com idades entre 10 e 17 anos, se destacaram entre as 114 redações entregues por expressarem suas ideias sobre a preservação do meio ambiente e a importância de agir agora para garantir um futuro sustentável.

As redações abordaram questões como o desperdício de alimentos e sua relação com o clima, o papel das abelhas na manutenção do equilíbrio ambiental e a urgência de uma ação global contra as mudanças climáticas. Os vencedores conseguiram conectar a história com a realidade atual, como a Revolução Industrial e a queima de combustíveis fósseis, emissão de gases do efeito estufa e importância da preservação da biodiversidade.

Confira os vencedores:



Ensino Fundamental 1

Estudantes: Isabela A. (11 anos), Jaime J. (11 anos) e Stephany L. (10 anos), do 5º ano

Tema: Desperdício de alimentos e o clima

Unidade: Escola Estadual Dr. Francisco da Cunha Junqueira, de Ribeirão Preto

Ensino Fundamental 2

Estudantes: Ana Clara C., Marina Cecília P. e Miguel S. (todos com 14 anos), do 9º ano

Tema: Abelhas: Por que impactam o meio ambiente e de que maneira ajudam nas mudanças climáticas

Unidade: Escola Estadual Ismael Aguiar Leme, de Bragança Paulista

Ensino Médio

Estudantes: Artur M., Heitor F. e Miguel C. (todos com 16 anos), da 1ª série

Tema: Mudanças climáticas: A urgência de uma ação global

Unidade: Escola Estadual Carlos Molteni, de Suzano

As redações vencedoras foram avaliadas por sua criatividade, originalidade, profundidade de pesquisa e, acima de tudo, pela capacidade de comunicar de forma clara e emocionada a importância de uma ação imediata em defesa da Terra. O prêmio para os primeiros colocados, incluindo os alunos, orientadores e a escola, é um notebook para cada um. Os segundos colocados receberão tablets e os terceiros ganharão leitores de livros digitais.

“Os textos não só abordaram temas relevantes, como também foram capazes de refletir a urgência e a necessidade de mudanças em nosso comportamento, nos mostram que as questões ambientais devem ser tratadas com a seriedade que merecem”, destaca Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura do Estado de São Paulo.

“Estamos orgulhosos do comprometimento dos nossos estudantes no concurso. Ao longo do ano, a Secretaria da Educação reforçou as ações para que nossos alunos produzissem mais redações, como a primeira Olimpíada de Redação do Estado, e o concurso veio complementar esse nosso compromisso para que nossos alunos escrevam mais e melhor, abordando uma temática necessária”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.

Como foi o concurso

O concurso teve as inscrições abertas em agosto, na volta às aulas do segundo semestre, e contou com a participação de estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

A competição foi dividida em três categorias: para alunos do 5º ano Ensino Fundamental (anos iniciais), do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental (anos finais) e das três séries do Ensino Médio. Cada categoria foi composta por equipes de três alunos de uma unidade escolar, com o acompanhamento de um professor orientador.

Confira aqui todas as redações:



Categoria – Ensino Médio

1º Suzano – EE Carlos Molteni – Link

2º Carapicuíba – EE Toufic Joulian – Link

3º Mogi das Cruzes – EE Dr. Deodato Wertheimer – Link



Categoria – Ensino Fundamental 2

1º Bragança Paulista – EE Ismael Aguiar Leme – Link

2º São José do Rio Preto – EE Profª Alzira Valle Rolemberg – Link

3º Caieiras – EE Aladino Polon – Link



Categoria – Ensino Fundamental 1

1º Ribeirão Preto – EE Dr. Francisco da Cunha Junqueira – Link

2º São Carlos – EE Profº Luiz Augusto de Oliveira – Link

3º Taquaritinga – EE Profª Adreana Comar – Link

Leia Também