Aluno da escola Luiz Augusto de Oliveira é premiado no concurso estadual de redação

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (CEA), e a Secretaria da Educação (Seduc) realizaram nesta quarta-feira (13) a premiação dos vencedores do concurso de redação “Adapta Escola SP: Mudanças Climáticas e as Ações das Comunidades Escolares do Estado de São Paulo”. Os eventos ocorrem em Ribeirão Preto e São Carlos. Um aluno da escola escola estadual professor Luís Augusto de Oliveira foi premiado com o segundo lugar.

O concurso contou com a participação de 114 redações produzidas por estudantes de escolas estaduais paulistas, que abordaram temas como o desperdício de alimentos e sua relação com o clima, o papel das abelhas no equilíbrio ambiental e a urgência de ações para conter as mudanças climáticas. Um total de 27 jovens, com idades entre 10 e 17 anos, se destacaram por expressarem suas ideias sobre a preservação do meio ambiente e a importância de agir agora para garantir um futuro sustentável.

O prêmio para os primeiros colocados, incluindo os alunos, orientadores e a escola, é um notebook para cada um. Os segundos colocados recebem tablets, e os terceiros, leitores de livros digitais. Todos os equipamentos foram doados pela Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia)

As redações vencedoras foram avaliadas por sua criatividade, originalidade, profundidade de pesquisa e, acima de tudo, pela capacidade de comunicar de forma clara e emocionada a importância de uma ação imediata em defesa da Terra.

Confira a redação premiada do Ensino Fundamental 1, que ficou em 2º lugar

2º São Carlos – EE Profº Luiz Augusto de Oliveira – https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2024/11/Sao-Carlos.pdf

