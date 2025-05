Aluno aprovado na USP São Carlos pelo Provão Paulista cria projeto e visita escola para incentivo estudantes a prestarem o vestibular em 2025

Em escolas estaduais espalhadas por várias regiões do estado, os estudantes aprovados no Provão Paulista Seriados têm direcionamento às suas unidades de ensino de origem e se tornaram a principal influência para os futuros futuros para cursos de ensino superior. Na Semana do Vestibulando, atrelada ao Dia do Vestibulando, comemorado no último dia 24, a Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos, organiza para quinta-feira (29) o encontro entre o ex-aluno Kauan Yuri Garcia de Souza, aprovado na USP São Carlos no curso de estatística e ciência de dados e estudantes da 3ª série do Ensino Médio que devem prestar a última etapa do Provão, o Enem e outros vestibulares em 2025.

Na USP, Kauan integra um grupo de 40 pessoas, entre eles os aprovados pelo Provão Paulista na USP e nas outras universidades, mais voluntários de cursos de pós-graduação do campus de São Carlos. Essas pessoas se uniram para criar o projeto “Meu Provão” , que disponibiliza monitoramentos, correção de redações e outras ferramentas de apoio à preparação para o vestibular. Segundo ele, o propósito é aproximar as pessoas periféricas da universidade. "Sou da periferia e lá as pessoas sequer sabem que a universidade pública é gratuita. Elas nem sonham com a universidade, menos ainda com uma pública", diz.

Durante o encontro com os alunos da escola Sebastião, ele deverá apresentar uma relação de cursos e também das universidades do Provão Paulista. “Desde criança, eu sonhava em ser cientista e, quando comecei a estudar na Sebastião no Ensino Médio, nas aulas de projeto de vida, descobri que queria matemática e computação. Então, o curso de estatística e ciência de dados é perfeito para mim. Se fosse para entrar na USP pela Fuvest ou Enem, o sonho seria bem mais distante. O Provão tornou-se esse sonho realidade. Com o Provão, dá para sonhar que a USP pode ser sua faculdade”, complementa.

A Escola Estadual Professor Sebastião de Oliveira Rocha fica na rua Padre Teixeira, 1.260, no Jardim Bethânia, em São Carlos. O encontro entre estudantes está marcado para as 8h20 de quinta-feira (29).

Leia Também