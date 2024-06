Aluna da USP São Carlos aproveita reforma em apartamento para ensinar matemática na internet

Julia é a Matemaníaca: ela transforma a reforma em um laboratório de descobertas matemáticas - Crédito: Divulgação

Ela tem como um de seus passatempos favoritos explorar a matemática de maneiras não convencionais. Passeando outro dia por São Paulo, por exemplo, a mestranda Julia Jaccoud, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, não só ficou encantada com o icônico prédio Lausanne e suas persianas coloridas, como se perguntou sobre as possibilidades de pintar mapas nas janelas do edifício usando o mínimo de cores, um desafio matemático ligado ao teorema das quatro cores.

Como uma grande fã dos números, a pesquisadora normalmente evoca uma imagem que contrasta com o meme da Nazaré confusa. Enquanto a atriz Renata Sorrah, na personagem, é sobreposta por fórmulas matemáticas com um olhar perplexo, os de Julia observam atentamente tudo ao seu redor. Com a matemática sempre em mente, ela não apenas vê um objeto ou uma escultura, mas enxerga oportunidades para explorar temas como rotação, translação, geometria, retas paralelas e outros princípios.

E foi depois de mais um desses lampejos de criatividade que a aluna criou o Obra Prima, projeto no qual ela ensina matemática na internet tendo como inspiração a reforma de seu apartamento recém-comprado. Os conteúdos produzidos pela educadora se tornaram uma série de vídeos disponíveis em seu canal no Youtube chamado A Matemaníaca, que já conta com mais de 100 mil inscritos.

A motivação para a iniciativa surgiu da necessidade de falar de matemática a partir de sua vida cotidiana e não mais como disciplina, em um contexto diferente do seu dia a dia de atividades acadêmicas. E, se antes ela se preparava para falar de matemática como se fosse dar uma aula formal, agora a ideia com os vlogs é ensinar a partir de elementos nos quais matemática não é tão óbvia.

“Pensei que seria ainda mais interessante combinar matemática com algo que naturalmente desperta curiosidade, como reformas. Assim, em vez de apenas falar sobre paredes nos vlogs, estou explorando conceitos mais complexos, como o hotel de Hilbert", explica a mestranda do ICMC.

Desde o planejamento até a execução, passando pela etapa posterior de decoração da casa nova, Julia vai transformando sua reforma em um laboratório de descobertas matemáticas, tornando o aprendizado não só educativo, mas também envolvente e inspirador. O primeiro dos sete vídeos já lançados abordou o desafio matemático conhecido como Hotel de Hilbert, criado pelo matemático alemão David Hilbert, em 1925.

Em uma analogia a esse problema, Julia Jaccoud, que vai ocupar o último andar do prédio, começa o vídeo desafiando os amigos a pensarem sobre o que fariam caso um um hóspede ali chegasse: onde eles seriam colocados? Visto que, “neste hotel”, todos os apartamentos já estão ocupados. Com isso, ela então explora conceitos de infinitude e teoria dos conjuntos, enquanto demonstra na parede de seu apartamento como resolver o problema.

A ideia dos conteúdos também parte de problemas reais da reforma como, por exemplo, estimar se os entulhos da obra ocuparão apenas uma caçamba ou se os móveis passam pela porta. Também foram gravados vídeos sobre matemática aplicada a revestimentos e sobre pedras como os mármores, que serão utilizados nas pias e na cozinha. O planejamento inicial previa vídeos novos a cada semana. No entanto, tal como acontece com quem já fez obra, surgiram problemas que atrasaram o cronograma.

“Descobrimos infiltrações e situações em que uma parede deveria ser feita de outra maneira, o que nos obrigou a refazer o trabalho e pedir a avaliação de um engenheiro. Isso atrasou ainda mais o processo”, relata. Mas isso não abalou a mente criativa de Julia, que a cada nova etapa da reforma pensa em novos conceitos matemáticos que podem ser incorporados à série, que deve ter conteúdos até pelo menos o fim deste ano.

A série Obra Prima adota o conceito de "piso baixo, teto alto", uma abordagem criada pela pesquisadora Jo Boaler, que atua como professora de educação matemática na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Isso significa que o conteúdo é acessível a todos, permitindo que qualquer pessoa entenda as ideias básicas, sem deixar de oferecer a oportunidade de mergulhar profundamente no assunto.

Ao explorar a matemática através da reforma de sua nova casa, Julia busca romper com a barreira daqueles que enfrentam certa resistência à disciplina, ao mesmo tempo em que atrai um público mais maduro, possivelmente distante das carteiras escolares há algum tempo. "Quero desmistificar a ideia de que a matemática é complicada ou distante da realidade cotidiana. Na verdade, ela é fundamental para entender como o mundo ao nosso redor funciona", conclui.

