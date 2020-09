Aluna da UFSCar cria projeto que mapeia iniciativas de empreendedorismo e inovação social em São Carlos

Crédito: Reprodução MEIS

Neste mês de setembro, foi lançado o Mapa de Empreendedorismo e Inovação Social de São Carlos (Meis - https://www.meisdesanca.com.br), plataforma digital gratuita criada por Kemilly Mello, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PPGCTS) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o objetivo de promover a visibilidade, a disseminação e a interação de iniciativas de empreendedorismo e inovação social em São Carlos. "Após conhecer projetos e ações incríveis que buscam a transformação social de forma inovadora, percebi que faltava muita visibilidade e disseminação a eles", afirma Mello.

Segundo o Programa Portugal Inovação Social, iniciativas que envolvam o empreendedorismo social se caracterizam por implementar e desenvolver ideias e projetos inovadores, visando responder problemas sociais. Já a inovação social é justamente o resultado de um empreendedorismo social bem sucedido, podendo ser um serviço, um produto, um projeto, uma metodologia, práticas, entre outros.

Nesta direção, o intuito do Meis é reunir, em um só local, iniciativas com essas características que possam ajudar demais pessoas e ganhar cada vez mais espaço. "É essencial que os agentes de transformação se destaquem e as iniciativas da cidade sejam (re)conhecidas", defende a pesquisadora. A plataforma visa, também, fortalecer a interação entre os empreendedores, organizações, agentes públicos, pesquisadores, apoiadores e a sociedade em geral, além de se tornar uma base para levantamento de dados e informações sobre inovação e empreendedorismo social em São Carlos. Além disso, as iniciativas mapeadas poderão inspirar pessoas, grupos e organizações para a transformação social, além de fomentar políticas públicas para o empreendedorismo e inovação social.

O cadastro na plataforma é gratuito e de fácil acesso, além de ser colaborativo, e pode ser feito em https://www.meisdesanca.com.br/cadastro. "Agora, conto com a ajuda da população para cadastrar novos projetos, seja de sua autoria ou de seu conhecimento. Além disso, o Meis convida a todos para entender e disseminar o conceito de empreendedorismo e inovação social, ainda pouco difundido no Brasil", afirma Mello.

O projeto conta com o apoio da Starteca da UFSCar e da Liga de Empreendedorismo de São Carlos. Mais informações - como iniciativas já mapeadas na cidade, pessoas envolvidas e inspirações para o desenvolvimento da plataforma - estão em https://www.meisdesanca.com.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail meisdesanca@gmail.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também