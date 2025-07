Aluna da Elydia Benetti conquista medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia

Kemilly Moura do Amaral levou bronze no OBA - Crédito: Arquivo pessoal

A jovem Kemilly Moura do Amaral, aluna da Escola Estadual Professora Elydia Benetti, em São Carlos, conquistou a medalha de bronze na edição 2025 da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). O resultado foi divulgado na última segunda-feira (30) e representa a primeira medalha da escola em uma olimpíada nacional neste ano.

Filha de Leandro Augusto do Amaral, Kemilly se destacou entre milhares de estudantes do país. A conquista foi celebrada com entusiasmo por toda a comunidade escolar, professores e familiares, como reflexo da dedicação e do esforço da aluna.

A OBA é uma iniciativa nacional promovida pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). O objetivo é despertar o interesse de estudantes do ensino fundamental e médio por temas ligados à astronomia e à astronáutica, por meio de uma abordagem participativa e educativa.

“Estamos muito orgulhosos da Kemilly. Essa medalha representa um marco para a nossa escola e serve de inspiração para outros alunos”, destacou o pai Leandro nas redes sociais.

Leia Também