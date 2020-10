Aluguel popular chega a São Carlos

09 Out 2020 - 08h00

O Alpop é uma solução inovadora que faz com que o aluguel seja fácil para o morador e para o proprietário, oferecendo a todos o direito de ter um bom lugar pra viver sem que para isso precise comprometer uma grande fatia de renda mensal ou desanimar em meio à burocracia de alugar um imóvel. A solução, agora oferecida pela Roca Imóveis, permite que futuros inquilinos aluguem mesmo sem comprovação de renda, por meio de uma análise de credibilidade. Saiba mais, fale conosco pelo WhatsApp: (16) 99611-7890.

A imobiliária Roca Imóveis tem 43 anos de mercado e é exclusiva na comercialização deste produto na cidade de São Carlos.

A Roca foi a primeira imobiliária de São Carlos a tomar a decisão de suspender o atendimento ao público presencialmente como forma de diminuir a disseminação do Covid-19 e prezar a vida de seus clientes, amigos e parceiros. Diante de tantas mudanças procuraram investir em plataformas que facilitam e tranquilizam a vida do proprietário e do futuro morador.

Agora você pode! Alugue na Roca Imóveis com Alpop!

Serviço

Roca Imóves

Endereço; Avenida São Carlos nº 2541 Centro

Telefone: (16) 3373-5000

WhatsApp: (16) 99611-7890

Leia Também