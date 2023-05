Alterações reduzem congestionamentos e registram fluidez de trânsito na Vila Prado, afirma prefeitura

Rua Larga após alterações no trânsito - Crédito: divulgação

Depois de promover intervenções de trânsito na última quarta-feira (24/05), na rua Coronel Leopoldo Prado, na região do cruzamento com a avenida Dr. Teixeira de Barros, na Vila Prado, com a implantação de faixa dupla de rolamento, alteração de temporização semafórica, proibição de trechos de estacionamento e nova sinalização vertical e horizontal, dados de contagem da matriz origem/destino obtidos pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) já apontam maior fluidez de trânsito para comportar os 3.214 veículos que circulam por esta região no período de pico entre 17 e 18h, e 2.992 veículos entre 7 e 8h.

A volumetria foi obtida fazendo a contagem dos veículos em deslocamento pela avenida Dr. Pádua Salles, rua dos Ferroviários, rua João Lourenço Rodrigues, rua Coronel Leopoldo Prado (leste), avenida Dr. Teixeira de Barros e rua Coronel Leopoldo Prado (oeste).

Houve também ações promovidas após estudo sistêmico realizado no cruzamento semaforizado, que apontou a necessidade de intervenção no próprio semáforo e no viário do entorno. O estudo também mostrou a necessidade de ações como a proibição de conversão à esquerda para os veículos que se deslocam da rua dos Ferroviários para a rua Coronel Leopoldo Prado. O levantamento do número de veículos apontou que a demanda de conversão para rua Coronel Leopoldo Prado era muito baixa em relação ao tempo de semáforo para essa operação.

Para efetividade das intervenções a proibição de estacionamento de veículos no lado esquerdo da rua Coronel Leopoldo Prado, no trecho entre avenida Dr. Teixeira de Barros e avenida Sallum, foi fundamental para implantação de duas faixas de trânsito e consequentemente oferecer maior fluidez.

Na avenida Dr. Teixeira de Barros também foi necessária a ampliação da proibição de estacionamento de veículos, já existente no canteiro central, para manter duas faixas de trânsito fluindo após a passagem pelo semáforo.

Sebastião Batista, secretário adjunto de Transporte e Trânsito, destaca que as ações foram promovidas a partir do estudo sistemático de toda a região. “Foi retirada uma conversão que vinha da rua dos Ferroviários e subia para a Leopoldo Prado e o tempo semafórico foi redistribuído. Foram retiradas algumas vagas de estacionamento da Coronel Leopoldo Prado e também da rua Larga no sentido bairro/centro porque na chegada do semáforo há duas faixas de trânsito e após a passagem do semáforo afunilava para uma, o que prejudicava e gerava congestionamentos, ocasionando todo o entrave no sistema”, detalhou.

Para o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, as intervenções promoveram, em uma primeira análise, melhoria significativa na fluidez do trânsito nos horários de pico. “Hoje o motorista já consegue perceber que não é necessário parar duas vezes para conseguir passar o semáforo naquela região. A nossa Secretaria continua fazendo o acompanhamento técnico e onde houver a necessidade faremos ajustes. Quantas as vagas de estacionamento suprimidas, vale ressaltar que elas foram reorganizadas em outros espaços como pontos de ônibus que foram mudados, de forma a mitigar os possíveis impactos. Também já temos novos pontos para mudanças, objetivando sempre melhoria na fluidez e segurança de motoristas e pedestres”, finalizou o secretário.

A SMTT recomenda aos motoristas à atenção a nova sinalização de trânsito e as preferências de passagens nos cruzamentos mencionados.

