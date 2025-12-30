Alta de temperatura aumenta venda de gelo, sorvete e água em São Carlos

Sorvetes: tentando fugir do calor intenso, consumidores recorrem ao velho e bom picolé - Crédito: Sebrae

As altas temperaturas que atingem São Carlos neste final de dezembro de 2025 transformaram o comportamento de consumo da população. Com a cidade registrando temperaturas próximas a 40°C — a maior para o mês há muitos anos —, o setor de varejo de conveniência vive dias de “corrida do gelo”.

“Ao contrário das compras de presentes de Natal, que apresentaram um crescimento moderado de 2,6%, os itens de consumo imediato para combater o calor extremo mostraram números astronômicos”, afirma um empresário do setor de sorvetes que não quis se identificar.

De acordo com relatos de comerciantes, o impacto foi sentido em três frentes principais: água mineral, gelo e sorvetes.

Em todo o Estado de São Paulo, distribuidores relatam que a demanda por galões de 20 litros e garrafas de 500 ml mais que dobrou nos últimos dois dias. O consumo de água no estado subiu cerca de 60%, levando o governo a emitir alertas de uso consciente, segundo informa a Agência Brasil.

A procura por sacos de gelo (em cubos e triturado) também se superou, atingindo o pico entre os dias 24 e 26 de dezembro. Em alguns pontos de venda, os estoques se esgotaram rapidamente, com gerentes relatando vendas até três vezes maiores que o normal para o período. Boa parte desse gelo foi utilizada em coolers para manter dezenas de cervejas e refrigerantes gelados, já que as geladeiras não deram conta de armazenar tanta bebida e comida.

Outros produtos que tiveram o consumo elevado nos últimos dias foram os sorvetes e picolés. O setor, que já projetava crescimento em 2025, viu nas sorveterias de bairro um movimento intenso. Potes de 2 e 5 litros, voltados ao consumo familiar pós-ceia, foram os itens mais procurados, exigindo reposição constante dos freezers. “Nos últimos dias, o aumento nas vendas tem chegado a 100%”, afirma a gerente de uma sorveteria que não quis se identificar.

Apesar do aumento no faturamento, os comerciantes enfrentam dificuldades logísticas. O calor excessivo exige que o transporte de gelo e sorvetes seja feito de forma mais rápida para evitar perdas, e a alta demanda súbita sobrecarrega as frotas de entrega.

A previsão meteorológica indica que o bloqueio atmosférico deve perder força com a chegada de uma frente fria no fim de semana, trazendo chuvas isoladas, mas o setor de alimentos gelados espera manter o ritmo de vendas aquecido até a virada do ano.

