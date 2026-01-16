(16) 99963-6036
Alistamento Militar 2026 começa em janeiro e segue até junho

16 Jan 2026 - 09h30Por Jessica Carvalho R
Jovens que completam 18 anos, em 2026, devem ficar atentos ao prazo para o Alistamento Militar obrigatório. O período do alistamento é entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2026, de forma online, por meio do site oficial do Exército Brasileiro: alistamento.eb.mil.br.
 
O alistamento é obrigatório para todos os brasileiros do sexo masculino e voluntário para o sexo feminino (este ainda restrito a alguns municípios brasileiros), que atingem a maioridade neste ano. O não cumprimento do prazo pode acarretar restrições legais, como impedimentos para a obtenção de passaporte, matrícula em instituições de ensino, posse em cargos públicos e emissão de alguns documentos oficiais.
 
Após a inscrição, os jovens deverão acompanhar as próximas etapas do processo pelo mesmo link acima, que incluem seleção geral, designação e convocação/incorporação/matrícula às Forças Armadas. Aqueles que residem em municípios não tributários ou que se enquadram em situações específicas poderão ser dispensados, conforme avaliação durante o processo de Seleção.
 
As Forças Armadas reforçam que o alistamento é um dever cívico e também uma oportunidade de formação pessoal, profissional e cidadã, oferecendo capacitação, disciplina e experiência de vida aos jovens brasileiros.

