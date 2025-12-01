Alexandre Stanquini desenvolve modelo matemático voltado ao manejo e abate de frangos

O matemático e escritor são-carlense Alexandre Stanquini desenvolveu recentemente uma pesquisa intitulada “Modelagem Matemática Aplicada ao Manejo e Abate de Frangos”, trabalho que propõe uma abordagem de otimização para determinar o momento ideal de abate, com foco no máximo lucro para o produtor.

O estudo parte de um cenário hipotético envolvendo a criação de frangos confinados. Segundo Stanquini, a atividade consiste essencialmente em transformar massa de ração [R(t)] em massa de carne [M(t)], e para que esse processo seja economicamente eficiente, é necessária uma modelagem matemática capaz de monitorar continuamente o lucro [L(t)], que depende do ganho de peso dos animais em relação ao consumo de ração, ponderados pelos preços de mercado.

A pesquisa foi estruturada, resolvida e analisada de duas maneiras: pela via algébrica e também utilizando Visual Basic para Aplicativos (VBA) no Microsoft Excel®. A ferramenta permite, além dos cálculos, observar dinamicamente a função lucro e suas variações em relação aos parâmetros envolvidos (P e P), oferecendo ao leitor uma visão gráfica do comportamento do modelo.

Para determinar o tempo ótimo de abate, Stanquini aplicou o Método dos Mínimos Quadrados, técnica amplamente utilizada em otimização e ajuste de curvas. O processo segue uma sequência metodológica que envolve consultoria, escolha do polinômio, cálculo da somatória dos erros, derivadas parciais, análise de dados experimentais, resolução do sistema de equações e avaliação do diagnóstico final, resultando na função ajustada.

O autor destaca que essa abordagem pode auxiliar produtores, pesquisadores e estudantes interessados em compreender a relação entre manejo, custos e maximização de resultados na avicultura.

O artigo completo está disponível para download gratuito no site da Editora Scienza, pelo endereço:

https://editorascienza.com.br

