ALEXANDRE CARDEAL: “95% dos casos de homicídio estão ligados diretamente ao tráfico de drogas”

O SÃO CARLOS AGORA recebeu, na sua redação, na última sexta-feira 14 de fevereiro, o tenente-coronel Alexandre Cardeal, comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar de São Carlos. Ele comemorou a queda na criminalidade na região. “São números oficiais e é a realidade que vivemos. Ano a ano vamos estudando os índices. Trabalhamos com planejamento, organização e treinamento. Tivemos vários problemas e os encaramos, atuando principalmente com inteligência para combater o crime”, destaca ele. Veja entrevista completa em vídeo neste link.

Segundo ele, existem vários tipos de crimes que são complexos e que a polícia não consegue evitar por melhor que seja ou por mais competência que tenha. “O homicídio é o crime mais grave que temos. Existem diversos fatores que levam a pessoa a cometer o crime. O homicídio é o crime que mais impacto traz para a sociedade. Muitas vezes acaba com uma família”, destaca.

O tráfico não perdoa o viciado. Se ele não paga a droga é morto, e é intransferível, é aquele CPF. “Existe também vários casos de disputas de gangues por pontos de venda de drogas. A polícia tenta mapear isso para evitar e prender os criminosos”

O especialista revela que mais de 95% dos homicídios têm ligação direta com as drogas. “A grande maioria dos crimes, principalmente homicídios tem relação direta com os entorpecentes”.

PROERD – Para Cardeal é fundamental que a educação ajude a polícia e a sociedade em geral, conscientizar as crianças e os jovens contra as drogas. “O PROERD é um programa fantástico e dá muitos resultados. A educação é tudo para as crianças. Várias crianças nos encontram e falam que foram alunos do PROERD. Isso para a gente é maravilhoso, é tudo”.

NÚMEROS POSITIVOS - Cardeal compartilhou com os internautas do portal, os números da segurança na cidade e destacou o trabalho realizado pela corporação. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, entre os 93 municípios da região do CPI-3 (Comando do Policiamento do Interior 3), São Carlos se destacou como a cidade menos violenta. O CPI-3 com sede em Ribeirão Preto é responsável pelo policiamento em oito batalhões.

“Foi um ano difícil para nós, com bastante trabalho e planejamento. Esse planejamento foi colocado em prática junto ao operacional e, graças a Deus, conseguimos atingir bons resultados. Reduzimos homicídios, roubos e furtos de veículos, além de roubos em geral. Esses crimes impactam diretamente a sociedade e foi um trabalho árduo por parte de todos os policiais militares envolvidos”, afirmou o comandante.

Ao mesmo tempo, Cardeal alertou sobre um aumento nos furtos de veículos em 2025, atribuindo a questão à atuação de quadrilhas especializadas, compostas em sua maioria por menores de idade. “Infelizmente, temos algumas quadrilhas especializadas e a grande maioria dos integrantes são menores. Prendemos um grupo recentemente, com três criminosos, sendo que dois eram menores de idade. Um deles, inclusive, foi preso nove vezes. Mesmo assim, continuam soltos e praticando crimes”, explicou.

O comandante enfatizou a parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no combate ao crime organizado e destacou a importância da inteligência policial. “Apreensão de drogas e armas de fogo impactaram diretamente na redução dos crimes. Nossa tropa especializada está constantemente treinada e equipada para atuar contra grandes fornecedores de drogas e organizações criminosas.”

O Batalhão de São Carlos também abrange outros sete municípios, como Ibaté e Porto Ferreira, onde a atuação das forças de segurança tem apresentado bons resultados. Em Ibaté, a Polícia Militar intensificou as operações no Jardim Cruzado para combater o tráfico de drogas. Em Porto Ferreira, a presença da Força Tática tem ajudado a reduzir a criminalidade.

Apesar do efetivo reduzido, o planejamento e a capacitação dos policiais têm sido fundamentais para os bons resultados. “Sabemos que o efetivo oscila muito, mas cabe a nós planejarmos ações para melhorar a segurança. O treinamento e a qualificação do policial surtiram efeito em 2024”, ressaltou Cardeal.

O apoio de grupos especializados, como o BAEP e o Águia, também tem sido essencial para a segurança da região. “Sempre que solicitamos apoio dessas unidades, temos criminosos presos, armas apreendidas e um reforço na sensação de segurança para a população”, acrescentou o comandante.

Cardeal destacou também a importância da colaboração da população com a Polícia Militar. “O cidadão são-carlense tem ajudado muito na resposta rápida das ocorrências, denunciando crimes e auxiliando na prisão de infratores. Essa integração entre sociedade e polícia é essencial para mantermos a segurança da cidade”, finalizou.

TUSCA – Cardeal afirmou que a TUSCA, que foi um evento que dava muito trabalho à polícia, hoje, devido à evolução da organização, passou a ser um exemplo de tranquilidade. Mesmo assim, ele ressalta os celulares furtados durante os jogos. “

CARNAVAL - O comandante da PM recomenda aos foliões que se divirtam com moderação na bebida e cuidados com os pertences particulares, principalmente os celulares. Ele recomenda que os frequentadores de bailes carnavalescos deixem os aparelhos em casa.

NÚMEROS DA VIOLÊNCIA



REDUÇÃO

Os números de fechamento de 2024 da SSP/SP revelaram que a grande maioria dos principais índices de criminalidade de São Carlos que atinge diretamente a população sofreram reduções de janeiro a dezembro de 2024, em relação ao mesmo período de 2023.

HOMICÍDIOS - Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/SP), os homicídios dolosos (morte com intenção), tiveram um recuo de 18 crimes em 2023, para 14 em 2024.

Também os números de vítimas destes homicídios caíram consideravelmente de 20 vítimas em 2023, contra 14, ao longo do ano passado.

LATROCÍNIOS - O crime contra o patrimônio em que vida foi ceifada, cujo crime se identifica por “latrocínio” (matar para roubar), não registrou nenhum crime em 2024, contra 1 no ano anterior.



ESTUPROS - O estupro qualificado no artigo 213 do Código Penal Brasileiro (CPB), registrou cerca de 21 crimes contra mulheres ao longo de 2023 e no ano passado este delito também teve uma redução de cinco crimes, chegando a 16 casos.

Já o estupro de vulnerável, porém, foi um dos poucos itens que registraram crescimento, saltando de 42 em 2023, para 64 crimes que segundo o comandante da Polícia Militar da região de São Carlos, classifica como um crime “calado” em que a vítima somente comunica a polícia após várias investidas de seu autor, o qual em sua maioria, seria um dos familiares ou pessoas próximas de suas vítimas.



ROUBOS E FURTOS - Os crimes de roubos em que bandidos utilizam da violência, por ameaças, agressões físicas e com emprego de armas brancas ou de fogo, também sofreu redução e caíram de 358 em 2023, para 296 no ano passado. Os roubos de veículos foram 81 em 2023 para 56 em 2024.

Os roubos de carga caíram pela metade, o que representou 12 crimes em 2023, para 6 ao longo do ano passado. Em 2023 a polícia registrou 3.302 furtos contra 3.172, em 2024.

Os furtos de veículos também apresentaram uma queda de 459 unidades levadas por ladrões caranguejeiros para 453, ao longo de 2024

