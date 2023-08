Alertas de nível da água são pintados em córregos de São Carlos

Sistema indica para a população qual a situação do local naquele momento - Crédito: Divulgação

Começou a ser pintado nas bacias dos córregos de São Carlos, um dispositivo de alerta que indica como está o nível das águas. A sinalização conta com três marcações, nas cores verde para nível normal, amarelo para alerta e vermelho para perigo. O primeiro foi pintado no córrego Monjolinho, na avenida Francisco Pereira Lopes na proximidade do local conhecido como “curva do Joinha”.

Esse sistema de sinalização fixo nas bacias dos córregos, especialmente nas áreas urbanas, indica para a população qual a situação do local naquele momento. É um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Transporte e a Secretaria de Segurança Pública. Serão mais de 10 pontos colocados em locais de circulação de pessoas e veículos, para informar a situação dos córregos.

“Essa ideia surgiu dentro das reuniões do simulado, que deve acontecer no próximo mês, e nós queremos criar uma cultura, despertar nas pessoas a preocupação, quando estamos sujeitos à essas alterações climáticas, portanto essa sinalização em um dia crítico de chuva permite que a população tenha condições de aferir a periculosidade da situação. Chegando no nível de perigo (vermelho), a pessoa precisa procurar rotas alternativas o mais rápido possível. É mais um instrumento de segurança nos locais de risco”, disse o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini.

Gardini também avisa a população que nos próximos dias as cornetas colocadas nos pontos do simulado, também vão começar a ser acionadas com avisos meteorológicos. “No dia do simulado iremos acionar com os alertas correspondentes a uma situação de crise”, confirmou o secretário.

O simulado está previsto para acontecer no final do mês de setembro, em três áreas de risco da cidade, simultaneamente, ou seja, na Rotatória do Cristo, no kartódromo e na baixada do mercado, com a participação de toda a comunidade, da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), do Sincomercio São Carlos, Polícia Militar, Bombeiro, CPFL, SAAE, SAMU, Guarda Municipal, Secretaria de Transporte e Trânsito, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

