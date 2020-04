Crédito: Arquivo SCA

Os radares meteorológicos do IPMet/UNESP, instalados em Bauru e Presidente Prudente, estão detectando, extensa área de chuva com intensidades de moderadas a fortes, algumas com descargas elétricas, deslocando-se sobre o estado de São Paulo. No momento, o alinhamento de chuvas mais forte, está deslocando para as regiões dos municípios de Bebedouro, Araraquara, Piracicaba e Sorocaba.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também