Alckmin participa da inauguração de novo hangar da LATAM em São Carlos

Geraldo Alckmin - Crédito: Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estará em São Carlos nesta sexta-feira (26) para a inauguração do novo hangar do Centro de Manutenção de Aeronaves (MRO) da LATAM, instalado na cidade.

A companhia aérea anunciou um investimento de R$ 40 milhões na construção da estrutura, que será especializada em manutenção dos aviões Boeing 787 Dreamliner. Segundo a empresa, este é o maior aporte realizado no MRO de São Carlos nos últimos 10 anos.

Com a nova instalação, a LATAM passará a internalizar serviços que atualmente são feitos fora do Brasil, o que trará redução de custos, maior agilidade e confiabilidade no retorno das aeronaves à operação. Além disso, a obra vai gerar 300 novos postos de trabalho na cidade, com oportunidades para auxiliares, almoxarifes, mecânicos aeronáuticos, planejadores, engenheiros e compradores.

O hangar também terá capacidade para pintura de aeronaves de grande porte e manutenção preventiva de até três aviões da família Airbus A320 ao mesmo tempo. A estrutura contará com isolamento para a atividade de pintura, evitando contaminação e garantindo qualidade, além de tecnologias como inspeção por drones e uso de carrinhos autônomos de logística, já aplicados na unidade de São Carlos.

