(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Cidade

Alckmin participa da inauguração de novo hangar da LATAM em São Carlos

26 Set 2025 - 08h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Geraldo Alckmin - Crédito: Agência BrasilGeraldo Alckmin - Crédito: Agência Brasil

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estará em São Carlos nesta sexta-feira (26) para a inauguração do novo hangar do Centro de Manutenção de Aeronaves (MRO) da LATAM, instalado na cidade.

A companhia aérea anunciou um investimento de R$ 40 milhões na construção da estrutura, que será especializada em manutenção dos aviões Boeing 787 Dreamliner.  Segundo a empresa, este é o maior aporte realizado no MRO de São Carlos nos últimos 10 anos.

Com a nova instalação, a LATAM passará a internalizar serviços que atualmente são feitos fora do Brasil, o que trará redução de custos, maior agilidade e confiabilidade no retorno das aeronaves à operação. Além disso, a obra vai gerar 300 novos postos de trabalho na cidade, com oportunidades para auxiliares, almoxarifes, mecânicos aeronáuticos, planejadores, engenheiros e compradores.

O hangar também terá capacidade para pintura de aeronaves de grande porte e manutenção preventiva de até três aviões da família Airbus A320 ao mesmo tempo. A estrutura contará com isolamento para a atividade de pintura, evitando contaminação e garantindo qualidade, além de tecnologias como inspeção por drones e uso de carrinhos autônomos de logística, já aplicados na unidade de São Carlos.

 

Leia Também

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve
Cidade07h44 - 26 Set 2025

Confira as ofertas do supermercado Jaú Serve

XIII Semana Acadêmica da Computação da UFSCar começa no dia 29
Cidade05h50 - 26 Set 2025

XIII Semana Acadêmica da Computação da UFSCar começa no dia 29

São Carlos conquista certificação de Município Turístico 2025
Cidade21h04 - 25 Set 2025

São Carlos conquista certificação de Município Turístico 2025

Atendimento indígena na UBS São José tem boa adesão e segue quinzenalmente
Cidade20h14 - 25 Set 2025

Atendimento indígena na UBS São José tem boa adesão e segue quinzenalmente

Fundo Social de Solidariedade promove dia de encantamento para 300 crianças em parque de diversões
Cidade19h02 - 25 Set 2025

Fundo Social de Solidariedade promove dia de encantamento para 300 crianças em parque de diversões

Últimas Notícias