Ala do empreendedor da SMTER completa 2 anos de atuação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda comemora dois anos de atuação da Sala do Empreendedor. A iniciativa foi criada em abril de 2021 para desburocratizar serviços e facilitar a vida dos empreendedores, por meio do Departamento de Empreendedorismo e do Banco do Povo, em parceria com o Sebrae. “A sala é uma resposta da Prefeitura a uma demanda crescente, principalmente pequenos empreendedores, por apoio do poder público”, explicou a secretária Danielli Favoretto Valenti.

Entre 2021 e 2022, mais de 650 serviços foram prestados, como declarações de faturamento, abertura e baixa de empresas e parcelamento entre outros. Somente em 2023, até o mês de março, foram realizados 126 atendimentos para Microempreendedores individuais (MEIs). “Nosso trabalho é para entender melhor as necessidades de quem nos procura, oferecendo serviços e opções que auxiliem no desenvolvimento das iniciativas”, destacou a secretária.

A Sala do Empreendedor é um espaço dedicado a prestar informações e orientação as pessoas interessadas em formalizar seus negócios, visando facilitar os processos de abertura, regularização e baixa de empresas, além de oferecer serviços exclusivos para os Microempreendedores Individuais (MEIs).

COMO ATUA?

A Sala do Empreendedor oferece os serviços de Orientação para abertura, alteração e baixa do registro de microempreendedor individual (MEI); Emissão de boletos da Das - Declaração Anual de MEI.

A iniciativa permite reunir em um único espaço o serviço de abertura e fechamento de empresas, o que representa o esforço do município em favorecer os pequenos negócios e incentivar o desenvolvimento local, disse a diretora do Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo, Rosângela Rodrigues do Santos.

SERVIÇO

Departamento de Empreendedorismo e Banco do Povo - DEBP

Horário de Atendimento: das 8h às 17h

Endereço: Avenida São Carlos, 1.839 - Centro

Telefone: 3376 6561 / 3374 - 1750

Ramais: 207 / 208 /209

E-mail: bancodopovo@saocarlos.sp.gov.br

