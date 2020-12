Ajude a formar a próxima geração de mulheres líderes em tecnologia

Crédito: Divulgação

Quer ajudar a formar a próxima geração de mulheres líderes de tecnologia? Então, seja voluntário na 3ª Technovation Summer School for Girls e impacte a vida de centenas de meninas. O evento ocorrerá de fevereiro a abril de 2021, totalmente online e gratuito, dando oportunidade para garotas de 10 a 18 anos aprenderem a criar aplicativos para celular, com treinamentos em computação e empreendedorismo.

Para fazer parte da equipe de voluntários, não é necessário ter experiência prévia com tecnologia. Entre as atividades a serem desempenhadas estão: recrutar e supervisionar as alunas, coordenar palestrantes e espaço para reuniões, garantir o acesso à internet e ao computador e supervisionar as equipes. Podem se inscrever profissionais de áreas variadas como tecnologia, engenharia, negócios, comunicação e empreendedorismo, além de professores, pais, líderes da comunidade, estudantes de graduação e de pós-graduação.

A Technovation Summer School for Girls é organizada pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. Segundo a coordenadora do grupo, professora Kalinka Castelo Branco, o objetivo central é mostrar para as adolescentes e jovens que elas têm tanta capacidade quanto os meninos de atuar na área de ciências exatas, ressaltando que a computação não é algo restrito ao mundo masculino.

Outro objetivo da Technovation Summer School for Girls é auxiliar as participantes a aprimorarem suas ideias e estimular que se inscrevam em um desafio internacional, o Technovation Challenge. Trata-se de uma competição global, voltada a estudantes do ensino fundamental e médio, em que as equipes devem desenvolver um aplicativo de celular que solucione um problema social. Na escola do ICMC, as meninas formarão grupos e receberão orientações para participar desse desafio.

Se você quer contribuir com essa iniciativa, basta preencher, até 10 de janeiro, o formulário disponível neste link: icmc.usp.br/e/c0d15. Um treinamento será realizado com todos os mentores selecionados antes do início das atividades.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também