Mãe de quatro filhos precisa de doações

Bruna Silva Augusto de 32 anos entrou em contato com o São Carlos Agora pedindo ajuda dos leitores. Ela precisa de doação de fraldas, carrinho de bebê , berço, leite Nestogeno, roupas e alimentação em geral, pois possuí quatro filhos: os gêmeos Isaac e Icaro de 8 anos, Yasmin de 2 anos e meio e Yuri de apenas 1 mês.

Ela mora com as crianças do residencial Eduardo Abdelnur e atualmente vive apenas com a renda do Bolsa Família, já que seu companheiro saiu de casa para se tornar morador de rua.

Quem puder ajudar o endereço da família é Rua Lucia Amelia dos Santos Candido, 122. Eduardo Abdelnur. O telefone de contato é (16) 99132 0431.

Lembrando que o São Carlos Agora acredita na idoneidade das pessoas e não se responsabiliza com os objetos que serão doados.

Leia Também