Airton Garcia garante que serviço de recape não vai parar; veja os próximos bairros que serão beneficiados

Ruas do bairro Romeu Tortorelli começaram a ser recapeadas nesta quinta-feira - Crédito: Divulgação/PMSC

Por causa do pandemia do novo coronavírus o cronograma de recapeamento asfáltico das ruas de São Carlos precisou ser interrompido no final de março, mas foi retomado nesta semana começando pelo Romeu Tortorelli. O prefeito Airton Garcia (PSL) esteve no bairro ontem acompanhando o início dos trabalhos.

Nas redes sociais a população do Tortorelli comemorou a benfeitoria que era aguardada há muito tempo. "Que bom. Muitas ruas ficaram ótimas ,tem muitas ainda para serem feitas, mas do que estava São Carlos, eu acho que melhorou foi é muito", postou Maria Alice Martins.

"Ficou ótimo! Na minha rua um asfalto muito bem feito e de qualidade. Quase 8 centímetros de massa asfáltica. Valeu Airton.", agradeceu Junior Souza.

O prefeito Airton Garcia garantiu que o recape continua até o último dia do seu mandato. “Agora vamos partir para a etapa dos R$ 30 milhões. Já mandamos todos os documentos para o Banco do Brasil e já fizemos as licitações, portanto esse serviço não vai parar. Claro que tudo realizado com segurança para os trabalhadores e moradores dos locais que serão atendidos”, afirmou o prefeito.

Na próxima etapa serão atendidos outros 27 bairros e a intenção da secretaria de Obras Públicas é recapear 90% das ruas da cidade.

Confira os bairros que serão atendidos na etapa dos R$ 30 milhões: Jardim Medeiros, Jardim Beatriz, Vila Carmem, Boas Vista (1 e 2), Recreio dos Bandeirantes, Jardim Paulista, Jardim Bandeirantes, Acapulco, São Carlos III, Ipanema, Santa Mônica, Jardim Brasil, Vila Monteiro, Jardim Ricetti, Portal do Sol, Cardinalli, Bicão, Vila Nery, Centro (trechos da ruas XV de Novembro, Carlos Botelho e Rui Barbosa), Jardim Tortorelli (duas últimas ruas), Samambaia, Vila Marina, Jacobucci, Vila São José, Munique, Itamarati, Maria Stella Fagá e trechos da avenida Trabalhador São-carlense, próximo à USP e terminal rodoviário.

