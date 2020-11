Airton Garcia e Bragatto participam de videoconferência com a Secretária de Desenvolvimento Econômico do estado

Airton e Bragatto participam de videoconferência - Crédito: Divulgação/PMSC

O prefeito Airton Garcia e o secretário de Trabalho Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, participaram na tarde desta segunda-feira (30/11), no Paço Municipal, de uma reunião online com a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Hellen. Na ocasião foi solicitada agilidade na liberação de recursos, por meio do Banco do Povo Paulista, para os comerciantes que tiveram prejuízos com as enchentes.

A reunião que também contou com a presença do diretor regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), Emerson Chú e do presidente da Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC), José Fernando Domingues (Zelão), o secretário salientou que o município tem recursos de R$ 5 milhões para empréstimos voltados para os comerciantes da cidade, mas que o momento pede maior flexibilização.

“Existe uma análise dos processos dos créditos que são feitos por São Paulo, o momento pede mais flexibilização na análise desses processos, para tornar os empréstimos mais rápidos. Essa agilidade é fundamental para que possamos socorrer de forma imediata os comerciantes que perderam todas as suas mercadorias com as enchentes”, disse o secretário.

Além de mais agilidade no processo de liberação de créditos por meio do Banco do Povo e outros programas, como o Desenvolve São Paulo, um dos pontos discutidos na reunião foi o aumento estendido do prazo e do teto a ser emprestado, que hoje gira em torno de R$ 21 mil.

A data da visita presencial da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Hellen, ainda não foi definida, mas está prevista para ser realizada na próxima semana. Para o prefeito Airton Garcia, toda a ajuda neste momento é muito importante. “Foi um primeiro contato muito produtivo, toda a ajuda nesse momento é importante, como prefeito vou fazer o que for possível para ajudar nossos comerciantes”, concluiu Airton Garcia.

